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少棒／U12國手葉承翰完投勝 北市福林抱回諸羅山盃冠軍

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台中市忠孝國小投手江貫語後援5.2局失3分，在低年級組冠軍賽奪勝。圖／學生棒球聯盟提供
台中市忠孝國小投手江貫語後援5.2局失3分，在低年級組冠軍賽奪勝。圖／學生棒球聯盟提供

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今天在嘉義市落幕，台北市福林國小藍隊連過兩關，4強賽以7：1擊敗日本新潟JBC，冠軍戰再以2：1險勝高雄市中正國小，隊史首次奪下諸羅山盃冠軍。

福林藍在冠軍戰一開賽就利用對手失誤先馳得點，3局上再靠暴投攻下1分，先發投手葉承翰前3局演出9上9下，中正5局下出現兩支安打攻占得點圈，但無功而返，6局下靠兩次失誤追回1分，葉承翰穩住陣腳，完投6局奪勝。

福林藍總教練章子健表示，20日首場比賽打到今天最後一戰，可以說是打好打滿，僅練3天軟式就來參賽，要求選手把內容做好；今年暑假赴日本參加WCBF軟式世界賽有幫助，沒想到諸羅山盃會拿冠軍，這也是北市首座冠軍。

葉承翰獨撐全場只被敲出3安打，投出兩次三振，未有四死球，拿下重要勝投也獲選大會MVP；章子健說，重要比賽就是交給葉承翰，他是今年U12亞洲少棒賽國手，不會怯場、守備好，頭腦也很聰明。

葉承翰原本在新興國小打球，小四轉學到福林國小，他說：「投冠軍戰不會緊張，今天投得好，5局下遇到危機，相信自己做得到，打過U12後抗壓性變好，也學習到技術。」

福林在高年級組稱霸，低年級組則獲季軍，章子健表示，今年拿下硬式聯賽冠軍，獲得U12代表權，到日本打亞洲少棒賽也拿到冠軍，加上諸羅山盃，可以說是豐收的一年。

低年級組賽事，台中市忠孝國小在冠軍戰打到延長賽，7局下靠再見保送以5：4險勝台中市塗城小飛象，同樣抱回隊史首座冠軍，江貫語後援5.2局，失3分都非自責分，拿下MVP。

高年級組前四名依序是北市福林藍、高雄中正、日本新潟JBC、竹市西門，打擊獎前3名山田壽斗、森將聖（日本新潟JBC）、黃宥勝（西門）。

最佳九人名單陳映捷、李權恩、李洋銘（福林）、楊承浩、何羣（中正）、白川大地、山田壽斗（日本新潟JBC）、曾意勝、黃宥勝（西門）。

低年級組前四名依序是台中忠孝、台中塗城小飛象、北市福林、新北土城，打擊獎前3名莊芫碩（新北土城）、林閔証（台中塗城小飛象）、林奕辰（北市福林）。

最佳九人：葉穆、蔡承恩、伊斯坦大納布亦豐（台中忠孝）、劉祐瑋、陳干豐（台中塗城小飛象）、林奕辰、富立亞（北市福林）、邱晨豪、莊家齊（新北土城）。

台北市福林國小投手葉承翰演出完投勝。圖／學生棒球聯盟提供
台北市福林國小投手葉承翰演出完投勝。圖／學生棒球聯盟提供
台北市福林國小奪下隊史首座諸羅山盃冠軍。圖／學生棒球聯盟提供
台北市福林國小奪下隊史首座諸羅山盃冠軍。圖／學生棒球聯盟提供
台北市福林國小投手葉承翰獲選大會MVP。圖／學生棒球聯盟提供
台北市福林國小投手葉承翰獲選大會MVP。圖／學生棒球聯盟提供
台中市忠孝國小奪下隊史首座諸羅山盃冠軍。圖／學生棒球聯盟提供
台中市忠孝國小奪下隊史首座諸羅山盃冠軍。圖／學生棒球聯盟提供

李洋 諸羅山盃

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