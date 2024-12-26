國訓中心棒壘球場升級 體育署：已有職棒二軍詢問租用

國訓中心第三期計畫自109年起執行迄今（包含111年啟用的大門、112年啟用的射箭場），於國訓中心基地範圍的興建工程已於今年全數完工，其中包括棒壘球場設施改善、新建風雨投擲場等，體育署副署長房瑞文也透露，目前已經有2至3支職棒二軍球隊前來詢問是否能租用國訓中心棒球場。

行政院自98年核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，以分期分區方式逐步完善國訓中心各項培訓設施，其中第三期計畫中包括新建風雨投擲場供田徑鉛球、鐵餅、鏈球、跳高、撐竿跳、標槍等項目使用，另棒壘球場設施升級部分，包括建置投捕練習區、紀錄室、休息區、器材儲藏室等，並於棒球場地建置全壘打牆、室內打擊練習區、紅土及草皮汰換等都已經在今年完成。

體育署在今天指出，國訓中心歷時15年的籌建，整體環境改頭換面，煥然一新，目前基地範圍內21公頃的硬體建設幾已完成興整建作業，至於由國防部撥用國訓中心東側士校營區土地，第1階段規劃建置游泳館及網球場，工程由內政部國土管理署代辦，已於今年12月3日決標，預計明年2月動工、116年完工，後續相關籌建設施亦持續研議中。

體育署運動設施組副組長潘婉馨指出，這次國訓中心棒壘球場設施提升，包括建置投捕練習區、紀錄室、休息區、器材儲藏室等，並於棒球場地建置全壘打牆、室內打擊練習區、紅土及草皮汰換等，目前女壘培訓隊已經進駐使用，為明年世運會與後年名古屋亞運會備戰，且球員、教練普遍反應良好。

至於在棒球場部分，房瑞文也透露，在運科中心提出相關需求下，後續仍會有測速設備等運科設備的進駐，目前也已經有職棒二軍球隊進行接洽，想要租用國訓中心棒球場進行訓練，「但當然要先經過驗收程序，目前已有2、3支職棒二軍詢問是否可以進駐訓練。」

在三期計畫中的游泳館、網球館預計在明年2月動工、116年完工的情況下，第四期計畫也在討論當中，包括外界引頸期盼的室內自由車場與田徑場，都還在蒐整各方意見，也在討論方案裡面。