中職／胡金龍帶著生涯打擊王「最後一舞」 王柏融可望躍居榜首

統一獅隊老將胡金龍將於明年2月滿41歲，邁入中職生涯第12季、也是最後一季，目前仍保有聯盟生涯最高打擊率紀錄，能否帶著「中職打擊王」的榮耀向球迷說再見值得觀察。

胡金龍2013年從義大犀牛隊展開中職生涯，歷經富邦悍將隊和獅隊，2014、15年連奪中職打擊王和安打王，也在2016年奪下總冠軍，生涯累積3540次打數，揮出1221支安打，平均打擊率3成45位居榜首。

中職明年球季將於3月29日開打，將是胡金龍轉戰獅隊第4個球季，球團和他溝通、交換意見後，胡金龍自認應該就是生涯最後一季。

中職官方計算生涯打擊率的條件是打數必須超過2000次，從打數最多的張泰山（6957）到王正棠（2029），歷年共有93名球員達標，胡金龍長年穩住打擊王地位，幾乎不受動搖，明年退休前的最大威脅是台鋼雄鷹隊王柏融。

史上生涯打擊率排行榜前十傑依序是胡金龍、陳傑憲（3成43）、林立（3成39）、彭政閔（3成33）、林益全（3成32）、陳冠任（3成31）、林泓育（3成24）、張正偉（3成23）、陳俊秀（3成22）、潘武雄（3成17）。

陳傑憲生涯打擊率小幅落後胡金龍，明年頗有看頭；值得一提的是，王柏融如果保持身體健康、繼續穩定出賽，看來應會超過胡金龍的數字。

王柏融今年從日本職棒回鍋中職，在雄鷹出賽110場，合計403次打數揮出113支安打，打擊率2成80，加上過去在樂天桃猿隊4季的高水準表現，生涯打擊率達3成64。

王柏融在中職連續4季打數超過400次，生涯5年累積1887次，只差113次就可符合聯盟標準，明年可望進入生涯打擊率排行榜，直接躍居史上打擊王。