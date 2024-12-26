12強賽／林岳平、黃子鵬返母校 最怕教練喊「排椅子」罰跑操場

高雄市五福國中舉辦期末感恩周，今天邀請世界12強中華隊教練林岳平及棒球選手黃子鵬返母校擔任感恩嘉賓，兩人為穿堂牆面留下手掌印，也勉勵體育班學弟妹不要輕易放棄。黃子鵬提及，國中時期調皮，會故意在柑仔店逗留至練球遲到，以對教練表達不爽，最怕聽教練喊說「4個椅子排出來」，這代表要從本壘板開始，罰跑10圈操場。

統一獅總教練林岳平、樂天桃猿投手黃子鵬都是五福國中校友，今天返校參與感恩周活動，校長何茂通致贈紀念品給兩位傑出校友，林、黃兩人也各自回饋母校發展基金，慰勉體育班學弟妹不畏艱難，勇於追夢。

林岳平勉勵學弟妹，要有不放棄的精神，不要輕易放棄，否則容易陷入負面情緒。另透露，黃子鵬其實個性很內斂，比賽時會一個人坐在角落獨處，沒有人敢接近他，這時的他需要自己面對自己、面對世界各國的強者，希望學弟妹也能跟子鵬一樣成為優秀選手。

「比賽有學長（林岳平）在，會讓人安心很多！」黃子鵬也分享說，林岳平的心臟很大顆，比賽看見有他就會猶如吃下定心丸；棒球生涯中一定會有很多的高低潮，如果沒有清楚知道未來方向，就會被低潮拉走，要相信自己、相信訓練及相信教練，每天努力達成練習，「有一天你們也會成為台灣英雄」。

黃子鵬與教練傅炳清的互動溫馨、有趣，取得教練同意後當眾分享說，以前訓練很嚴格，若輸球教練會用力摔東西，喊「全部給我過來」，另外最怕教練喊說「4個椅子排出來」，這代表要在操場排出本壘和一、二、三壘的位置，要罰球員跑球場10圈，印象非常深刻。