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12強賽／林岳平、黃子鵬返母校 最怕教練喊「排椅子」罰跑操場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
五福國中棒球隊小球員跟大學長林岳平與黃子鵬一起合影。記者徐白櫻／攝影
五福國中棒球隊小球員跟大學長林岳平與黃子鵬一起合影。記者徐白櫻／攝影

高雄市五福國中舉辦期末感恩周，今天邀請世界12強中華隊教練林岳平及棒球選手黃子鵬返母校擔任感恩嘉賓，兩人為穿堂牆面留下手掌印，也勉勵體育班學弟妹不要輕易放棄。黃子鵬提及，國中時期調皮，會故意在柑仔店逗留至練球遲到，以對教練表達不爽，最怕聽教練喊說「4個椅子排出來」，這代表要從本壘板開始，罰跑10圈操場。

統一獅總教練林岳平、樂天桃猿投手黃子鵬都是五福國中校友，今天返校參與感恩周活動，校長何茂通致贈紀念品給兩位傑出校友，林、黃兩人也各自回饋母校發展基金，慰勉體育班學弟妹不畏艱難，勇於追夢。

林岳平勉勵學弟妹，要有不放棄的精神，不要輕易放棄，否則容易陷入負面情緒。另透露，黃子鵬其實個性很內斂，比賽時會一個人坐在角落獨處，沒有人敢接近他，這時的他需要自己面對自己、面對世界各國的強者，希望學弟妹也能跟子鵬一樣成為優秀選手。

「比賽有學長（林岳平）在，會讓人安心很多！」黃子鵬也分享說，林岳平的心臟很大顆，比賽看見有他就會猶如吃下定心丸；棒球生涯中一定會有很多的高低潮，如果沒有清楚知道未來方向，就會被低潮拉走，要相信自己、相信訓練及相信教練，每天努力達成練習，「有一天你們也會成為台灣英雄」。

黃子鵬與教練傅炳清的互動溫馨、有趣，取得教練同意後當眾分享說，以前訓練很嚴格，若輸球教練會用力摔東西，喊「全部給我過來」，另外最怕教練喊說「4個椅子排出來」，這代表要在操場排出本壘和一、二、三壘的位置，要罰球員跑球場10圈，印象非常深刻。

高雄市五福國中今天邀請世界12強棒球賽中的教練林岳平及棒球選手黃子鵬返回母校擔任感恩周嘉賓，兩人為穿堂牆面留下手掌印。記者徐白櫻／攝影
高雄市五福國中今天邀請世界12強棒球賽中的教練林岳平及棒球選手黃子鵬返回母校擔任感恩周嘉賓，兩人為穿堂牆面留下手掌印。記者徐白櫻／攝影
12強棒球選手黃子鵬返母校擔任感恩嘉賓，拿起98學年度畢業紀念冊，笑指比現在年輕15歲的自己。記者徐白櫻／攝影
12強棒球選手黃子鵬返母校擔任感恩嘉賓，拿起98學年度畢業紀念冊，笑指比現在年輕15歲的自己。記者徐白櫻／攝影
五福國中98學年度畢業紀念冊，身高184公分的黃子鵬（右一）在國中時期又高又瘦。記者徐白櫻／攝影
五福國中98學年度畢業紀念冊，身高184公分的黃子鵬（右一）在國中時期又高又瘦。記者徐白櫻／攝影
統一獅總教練林岳平（右一）今天返回母校五福國中，回饋母校體育班一筆發展基金。記者徐白櫻／攝影
統一獅總教練林岳平（右一）今天返回母校五福國中，回饋母校體育班一筆發展基金。記者徐白櫻／攝影

林岳平 樂天桃猿 黃子鵬

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