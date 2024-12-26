中職／只有7人完成的罕見紀錄 朱育賢、陳子豪改披龍袍達陣

中華職棒開打35年，只有7名球員達到千安加150轟紀錄，朱育賢明年開季將完成目標，陳子豪若能追平個人單季最多19轟也能達陣，值得一提的是兩人都以自由球員身分轉隊，將在新東家味全龍隊完成難得紀錄。

朱育賢在樂天桃猿隊9季累積994支安打，中職史上排名30，接著是中信兄弟隊王威晨993安、陳子豪990安，猿隊林立則以852安排名41，若能穩定出賽且維持高水準表現（曾有3季超過140安、最高151安），明年球季將會出現4名「千安俱樂部」成員。

中職歷年能夠完成千安、150轟的球員只有林智勝、張泰山、林益全、林泓育、彭政閔、張志豪、林仲秋，朱育賢可望成為史上第8人，生涯169轟在史上排名第8，只要追加6支安打就可達到里程碑，明年一開季可望快速達陣。

陳子豪離開待了12季的兄弟，本來應和王威晨同隊邁向千安的場面，現在變成和朱育賢一起寫下歷史，如果保持身體健康、出賽數穩定，未來也將在龍隊完成千安、150轟紀錄，他和統一獅隊陳鏞基目前131轟並列史上14，只差陳金鋒1轟。

中職達到150轟以上的9名打者，高國輝171轟位居史上第7，但生涯11年772安未能突破千安；兄弟隊陳俊秀目前1126安、141轟，明年也很有機會達到千安、150轟紀錄。

龍隊最近先以4年4800萬元合約簽下朱育賢，再以10年1億3000萬元網羅陳子豪，兩人合約總值達1億7800萬元。