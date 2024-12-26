中職／呂詠臻向樂天桃猿報到 將改穿48號球衣

作為朱育賢加盟味全龍隊的補償球員人選，呂詠臻今天向樂天桃猿隊報到，新球季將改穿上48號背號，這個號碼因為先前持有者賴鴻誠離隊而空出。

猿隊主力戰將朱育賢在今年球季結束後成為自由球員，最終與味全龍隊簽約，而根據中職規章的補償辦法，猿隊選擇「錢+人」方案，除了指名25人保護名單外的呂詠臻，還可獲得朱育賢年薪的75%，即675萬元。

呂詠臻今天抵達桃園棒球場報到，新球季背號也揭曉，原本在龍隊所穿的40號球衣在猿隊由新人王宇翔所擁有，呂詠臻於是改穿上目前空著的48號，以新號碼面對新球季。

26歲呂詠臻今年出賽43場，取得2勝3敗、9中繼成功，防禦率3.60，猿隊認為能夠補強牛棚戰力而選擇他加入，呂詠臻日前向龍隊球迷道別時也表示，希望球迷能夠踴躍進場，無論支持味全或樂天桃猿，都能一起讓棒球環境變得更好。