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中職／陳子豪將轉戰味全龍 峮峮：有點傷心但祝福

中央社／ 台北26日電
中信兄弟啦啦隊的峮峮。 聯合報系資料照
中信兄弟啦啦隊的峮峮。 聯合報系資料照

中華職棒野手陳子豪透過行使自由球員（FA）權利，從中信兄弟轉隊至味全龍。中信兄弟啦啦隊的峮峮今天說，覺得有點傷心，但還是祝福陳子豪。

龍隊球團日前宣布與陳子豪簽10年總值破新台幣1.3億元合約，保障平均月薪百萬元，預計明年1月舉行記者會。

峮峮今天出席交通部觀光署活動時接受媒體聯訪表示，她加入中信兄弟啦啦隊時，陳子豪就已經在了，跟他在同一個球隊的時間也蠻長的，現在覺得有點傷心，「居然要離開我們了」，但還是祝福陳子豪。

峮峮說，中職一家親，未來在國際賽或者明星賽還是會遇到彼此。

至於是否會擔心未來無法跳炸裂陳子豪的應援曲，峮峮表示，她不清楚球團那邊對這首歌的版權會做什麼樣的決定，但她認為這首歌其實算是國民應援曲，不管這首歌是在中信兄弟或者轉隊到味全龍，在一些大型賽事上還是可以跳得到。

峮峮說，如果以後不能跳這首歌，就跟陳子豪轉隊一樣會覺得很傷心，但尊重球團的決定。

由於過去峮峮曾預言陳子豪留在中信兄弟，峮峮笑說，以後不要相信她的預言，以後不要隨便亂預測好了，她自己則會繼續留在中信兄弟。

中信兄弟 味全龍 陳子豪

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