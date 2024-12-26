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日職／中日連3年墊底但吉祥物加薪 DOALA：球團好溫柔

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒中日龍隊今天與吉祥物DOALA換約，年俸從500公克麵包變為530公克（推定重量）。 截圖自中日龍官方X
日本職棒中日龍隊今天與吉祥物DOALA換約，年俸從500公克麵包變為530公克（推定重量）。 截圖自中日龍官方X

日本職棒中日龍隊今天與吉祥物DOALA換約，即使球隊連續三年戰績墊底，但DOALA明年新球季的年俸上升，從500公克麵包變為530公克（推定重量），DOALA說：「球團好溫柔喔。」

中日龍本季只打出60勝75敗8和的成績居央聯墊底，帶隊三年的監督立浪和義也下台一鞠躬，不過吉祥物DOALA（多阿拉）今年正逢出道30周年，配合紀念活動做了不少努力，因此明年球季獲得「加薪」。

DOALA在名古屋的球團事務所出席記者會時，以筆談方式回應明年薪資，「球團好溫柔，讓我都看不到前方了（淚）。」至於增加的麵包要如何使用？DOALA也說：「我會淋上蜂蜜吃下去。」

事實上DOALA去年因為球隊連兩年墊底，就主動提出減薪要求，年薪從前年的麵包617公克下降到500公克，今年加薪後還沒回到該有水準。

而今年5月配合周年紀念舉辦的「DOALA Day」活動，明年有可能繼續舉辦，DOALA表示，自己還不知道內容，但會做好準備。」而今年由於曾因身體不佳缺席，明年球季DOALA也將目標放在「好好管理身體，健康出賽」。

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