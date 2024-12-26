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韓職／新球季各隊3洋將到齊 KT巫師砸430萬美元最高

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
古巴重砲普伊格重回韓職加盟培證英雄隊。 美聯社
古巴重砲普伊格重回韓職加盟培證英雄隊。 美聯社

韓職棒冠軍起亞虎隊今天宣布簽下33歲新洋砲威斯頓（Patrick Wisdom），過去在大聯盟7季累積88支全壘打，韓職10隊新球季30名外籍球員全部到齊。

威斯頓在2012年美國職棒選秀會首輪被紅雀隊挑中，2018年登上大聯盟，隔年被交易到遊騎兵隊，2020年轉戰小熊隊至今，曾有3季達到20轟紀錄，單季最佳是2021年28轟。

威斯頓今年在小熊年薪272萬5千美元，出賽75場貢獻8轟，季後成為自由球員，生涯首次轉戰亞洲職棒，和起亞虎隊簽下1年100萬美元合約，這個數字也是韓職規定外籍球員首季最高薪。

起亞虎隊簽妥威斯頓後，南韓10隊新球季洋將全部到齊，其中9隊2投1野，只有培證英雄隊1投2野，兩門洋砲包括曾在大聯盟出現132轟的古巴重砲普伊格（Yasiel Puig），簽下100萬美元合約，繼2022年球季後重返老東家。

KT巫師隊在3名洋將身上砸了430萬美元是各隊最多，洋砲小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）年薪達180萬美元，英雄隊只花240萬美元最少，洋砲卡登納斯（Ruben Cardenas）年薪60萬美元也是韓職最低薪外籍球員。

起亞虎隊今年團隊打擊率3成01、上壘率3成68、長打率4成59都是韓職各隊最佳數字，最後在總冠軍賽以4勝1敗扳倒三星獅隊，奪下隊史第12冠。

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