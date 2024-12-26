中職／邊荷律奪「啦啦隊之最」票選雙冠王 峮峮、崔維斯為台灣爭光

2024年進入最後倒數，擁有奧運奪金、12強摘冠兩大榮耀時刻，今年成為台灣體育豐收年，職業賽事場邊的啦啦隊文化，也在多位韓國應援女神加入後，變得更加熱鬧非凡。日前網路節目《Talk一杯》舉辦2024年職業啦啦隊票選活動，邀請網友選出「超人氣、舞力強、最可愛、會唱歌、酒量好」5大啦啦隊之最，經過大家賣力投票之後，中信兄弟韓籍成員邊荷律拿下雙冠王，本土啦啦隊女孩峮峮和應援團長崔維斯，則在韓流來襲之下殺出重圍，想瞭解台灣職業賽事啦啦隊更多最新動態，可參考本次票選名單引用的網路口碑榜。

邊荷律「吃可愛長大」超吸票 5之最前3名韓國女孩僅一項未全包

由資深媒體人鄭偉柏主持的網路節目《Talk一杯》，以一邊訪談一邊小酌為最大特色，節目經常專訪人氣啦啦隊成員，受到不少女孩粉絲支持肯定。日前節目製作團隊舉辦「Talk一盃2024職業啦啦隊票選活動」，邀請大家從《網路溫度計DailyView》職業賽事啦啦隊網路口碑月榜前30名的啦啦隊當中，分別找出人氣最高、舞力最強、最可愛、最會唱歌、酒量最好等5大項目的TOP 1，為期近一個月的票選活動，累積7,841人次參與，最終結果在昨（24）日公布。

本季加入中信兄弟啦啦隊的韓國成員邊荷律，奪得「人氣最高、最可愛」兩個項目第1名，她與票選「酒量最好」的台鋼雄鷹啦啦隊安芝儇，同樣在4個項目位居前3名，多元面向深受粉絲愛戴。歌舞才藝方面，李多慧來台兩年展現深厚舞蹈功夫，獲得網友認定「舞力最強」，南珉貞在新莊棒球場用中文高唱局間曲，美聲被大家注意到了，讓她被票選為「最會唱歌」代表，5大之最前3名幾乎被韓國啦啦隊包辦，唯有偶像團體AKB48 Team TP出身的冼迪琦，在球場高歌表現讓大家印象深刻，以香港人身分拿到「會唱歌」第2名。

峮峮、崔維斯成台灣本土代表 啦啦隊口碑榜掌握最新變化

《網路溫度計DailyView》

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本次票選名單同樣包括各隊本土啦啦隊人氣成員，林襄、峮峮、短今、籃籃、林穎樂、一粒、慈妹、瑟七都在其中，韓流來襲讓她們無法成為粉絲優先票選對象，擁有「世界名曲」的峮峮拿到本土最高名次，富邦悍將應援團長崔維斯帶動現場的功力深受肯定，衝到單項排行第6名，成為本次票選最大驚奇。透過投票觀察啦啦隊產業變化是一種方式，查看職業賽事啦啦隊網路口碑榜是另一個選擇，榜單透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查啦啦隊網路聲量，每日更新有助大家掌握即時變化。

《網路溫度計DailyView》

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以統計時間2024年11月25日至2024年12月24日的啦啦隊月榜為例，林襄和林穎樂因為捲入通告藝人黃小柔與Vicky的「佔位風波」，兩人成為多日話題焦點，讓聲量一舉衝高分居1、2名，讓球季期間穩居第1的韓國女神李多慧落到第3。除了掌握整體排名，點入啦啦隊個人頁面，可以進一步查看聲量趨勢、社群活躍度、情緒分佈、熱門關鍵字等資料，獲得網友票選啦啦隊「舞力最強」的李多慧，觀察她近一個月熱門關鍵字，「舞技」兩字十分突出，可以發現李多慧的舞蹈能力，持續成為大家討論重點，票選第一可說是名符其實。

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