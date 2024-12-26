12強賽／陳傑憲發言呼應大谷 日記者剖析中華隊不一樣之處

長期關注台灣棒球的日本記者駒田英撰文分析，中華隊能夠在世界12強棒球賽奪冠，從冠軍賽前的換投事件就看得出企圖心，而隊長陳傑憲賽後的心得更呼應了大谷翔平「不要仰慕對手」的發言。

日本媒體「Full-Count」昨日刊登駒田英的專文，回顧了中華隊在12強冠軍賽以4：0擊敗日本隊，拿下自1922年奧運銀牌後的奧運、WBC、12強賽首冠，也終結了2003年以來對全職業日本隊的9連敗。

駒田英認為這支中華隊不同之處，從冠軍賽前為了保留投手林昱珉，不惜支付罰款，「看得出他們是為了勝利而來。」總教練曾豪駒也為了製造困擾而向日本隊道歉，中華職棒會長、領隊蔡其昌後續受訪時也解釋，林昱珉的母隊有著投球數、不能連續登板等限制。

今年12強日本隊由井端弘和領軍，中華隊從他手中拿下勝利也別具意義，因為2013年經典賽正是井端弘和的追平安打，讓當時全台灣最後陷入心碎結局。

這次換中華隊拿下勝利果實，駒田英也指出，隊長陳傑憲賽後說：這次冠軍讓台灣球員們更有信心，站上國際舞台去面對世界好手。」也跟大谷翔平在去年經典賽冠軍賽前向隊友們喊話「不要仰慕對手」互相呼應。

而這次中華隊28人名單中有26位是中華職棒球員，駒田英說：「讓這次的勝利更有價值。」中職過去曾因假球案導致觀眾人數銳減，而2013年經典賽後帶來一波熱潮，加上球團經營、改變應援方式等，觀眾入場數逐步回升，到今年大巨蛋、台鋼雄鷹加入後，場均進場數7684人寫下歷史新高。

不過下一屆經典賽前，中華隊要先在明年的資格賽中勝出，駒田英指出，這次暫定的35人名單中，有約12到13名台灣的旅外球員，與12強重複的只有陳傑憲，很期待中華隊能夠出線，「2026年的正賽再與日本隊來一場熱鬥。」