棒球／合庫18歲投手林佾葳交流賽好投 給自己3年提升拚機會

明治神宮棒球大會冠軍隊青山學院來台交流賽與合作金庫交手，合庫「未來王牌」18歲投手林佾葳先發5局無失分，助隊2比1搶勝，今年選秀落選坦言失落，但再給自己3年拚機會。

青山學院來台交流賽先與高雄大學交手，昨天與國立體大棒球隊交手搶勝，今天再與合作金庫棒球隊在天母棒球場交鋒。

合庫派出今年剛從高中畢業的投手林佾葳先發，總計用56球投5局，僅被敲出3支安打，投出1次三振、無失分，無關勝敗，勝投記在下一任投手馬駿威身上，馬駿威投1局失1分。

合庫5局靠著呂東翰二壘打先馳得點，6局再靠著保送、馬文修、陳毅宏接連安打送回超前分，順利搶下比賽勝利。

合庫近年開始收較多高中生，包括賴延峰、陳致語和林佾葳，總教練王燕國表示，林佾葳算是球隊想要培養的未來新一代王牌投手，場上不怕大場面、不會怯場，近年收的高中畢業球員，其實都是有挑戰職棒實力，只是個人選擇不同。

王燕國表示，林佾葳還是有挑戰職棒的想法，鼓勵他先提升能力、準備好自己再挑戰。林佾葳今年畢業投入選秀沒獲得青睞，他直言很失落、不知道怎麼辦，接到合庫的邀約，教練也鼓勵先好好打，想辦法打出身價再挑戰。

林佾葳畢業後7月加入合庫，直言一開始跟經驗豐富的社會隊比賽有被震撼，跟高中時期遇到的對手差蠻多的，今年世界12強棒球賽熱身賽時被台灣隊借將，對中職中信兄弟隊投2局無失分。

林佾葳今天最快球速142公里，生涯最快球速可達146公里，他表示，給自己3年時間，如果沒能往職棒去就會想留在合庫，希望3年間可以變更壯、球速可以提升。