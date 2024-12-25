城市盃青少棒／王元甫下巴中彈照扮功臣 長安奪隊史第2冠

2024年台北國際城市青少棒錦標賽今日進行決賽，兩場獎牌戰都打到延長賽才分勝負，台北市長安國中以7：6險勝桃園市新明國中，拿下隊史第二座冠軍，季軍的「台日大戰」由高雄市七賢國中勝出。

「三連亞」的桃園新明今天來勢洶洶，前3局取得5：2領先，不過長安持續蠶食，7局上靠著鄭文哲高飛犧牲打和官上竣的二壘安打，終於超前1分，但新明第三棒劉桓宇在兩出局時拒絕成為比賽最後一名打者，轟出右外野陽春砲，逼進延長。

延長賽長安雖然出現雙殺僅得1分，8局下已經超出體力負荷的「救援」投手王元甫燃燒小宇宙，連續製造兩顆內野滾地球，力保不失，最終以再見三振助隊奪冠，全隊立刻衝上場潑水慶祝，追著功臣王元甫倒水。

歷經2個小時35分惡鬥，長安教練鄭凱名賽後有些感動地說：「我最高興的是小朋友沒有認輸，尤其王元甫被打全壘打後有撐住，沒有被擊垮。新明是全國數一數二的強隊，很高興能把冠軍留在台北市。」

鄭凱名表示，球隊連續5年晉四強，疫情恢復邀請日韓強隊後還能保持好成績，必須感謝校方的支持，「也感謝小朋友這麼努力，他們都是國中最後一年了，希望他們不要留下遺憾。」

專職後援的王元甫今天賽前熱身時下巴被不規則彈跳球砸中，冠軍賽帶傷上陣並熱投78球，最後明顯出現體力問題，「以前丟不到50球，真的有點累了，而且下巴有點痛，但去年城市盃對新明我沒有投好，今天真的很想贏，也感謝捕手（劉奕辰）不斷鼓勵我。」

稍早的季軍戰，高雄市七賢國中與日本豐田兩支四強賽都被完封的球隊狹路相逢，一路領先的七賢採用投手車輪戰，卻在7局下半崩盤連掉4分被逼進延長賽。

不過突破僵局的第8局，七賢將小球戰術發揮得淋漓盡致，連續觸擊讓豐田手腳大亂，一口氣灌進6分，終場11：7拿下隊史最佳紀錄第三名。

「我們這3個月比賽很密集，每個盃賽都會設定目標，結束後跟小朋友討論得到什麼經驗，而且這批都是九年級，最後一年想讓他們多一點經驗。」七賢教練張皓晨說。

被張皓晨點名「影子功臣」的羅文成本屆6戰都是先發捕手，除登板投球外從未被調離本壘板，而且6場比賽全部上壘，沒有辜負隊長的身分，「其實我一開始是守外野，蹲捕是到今年才比較穩定。」

羅文成是棒球場上的「好學生」，賽前會跟教練討論配球，賽後也會針對場上觀察到的狀況反饋給教練，「我現在覺得配球滿有趣的，可以跟打者玩心理戰，最近看林家正學長的比賽也學到他如何跟投手溝通，以及怎麼鼓勵投手。」

今天場邊不少貴客，包括今年旅美加盟洛杉磯道奇的七賢校友柯敬賢、長安沈立宸的職棒球星父親沈鈺傑，儘管兒子冠軍賽未出賽，沈鈺傑仍是滿滿的感動，「現在的感覺很難用言語形容，其實他升上國中後體能還不夠好，但他真的付出很多，很替他開心。」