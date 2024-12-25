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諸羅山盃少棒／竹市西門國小單日兩勝 隊史首闖4強

中央社／ 台北25日電
竹市西門國小挺進四強。諸羅山盃臉書
竹市西門國小挺進四強。諸羅山盃臉書

諸羅山盃國際軟式少棒賽新竹市西門國小單日兩勝，16強擊敗台南市省躬國小，8強再以2比1險勝台北市桃源國小，隊史首度挺進4強。

諸羅山盃國際軟式少棒賽在嘉義舉行，新竹市西門國小16強以5比0擊敗台南市省躬國小，8強與台北市桃源國小交手形成激戰。

8強賽雙方打完正規6局戰成1比1平手，進入延長賽突破僵局制，先攻的西門靠著黃宥勝安打打下超前分，7局下小五投手曾意勝把關守成，以1分差驚險拿下4強門票。

西門總教練阮瀚逸表示，打到PK延長賽提醒球員穩紮穩打，確實擊中球就好，這批球員以小五球員為主，小六僅有兩名可用之兵，黃宥勝就是其中之一，去年就跟著學長到全國賽，上午16強賽繳出5局完封好投，下午又有打擊發威。

阮瀚逸點名，小五的曾意勝8強登板守住1分領先也很關鍵，球速不錯，這幾場都設定關門，也有水準表現。

同樣打到延長賽才辛苦前進4強的還有高雄市中正國小，在8強賽對上台中市自由國小上演逆轉秀，先在6局下扳平比數為3比3，進入延長賽後，7局上自由在中正投手楊承浩把關下一分未得，7局下中正抓準對方投手控球失準出現保送，讓中正直接擠回再見分，以4比3成為最後的贏家，相隔9年重回4強。

台北市福林國小藍在16強賽以10比3擊敗桃園市華勛國小，8強賽再以7比1打敗日本宮城，相隔兩年再進4強；日本新潟JBC則是16強賽先以6比0擊退新北市汐止國小，8強賽與台北市東園國小雄鷹鏖戰到延長賽，以3比2險勝，帶走4強最後一張門票。

低年級組部分，台中市忠孝國小8強賽先以3比0擊敗新北市大豐國小，4強賽再以1比0險勝台北市福林國小，連兩年挺進冠軍戰。至於台中市塗城國小8強以4比3擊敗新竹縣六家國小橘，4強賽再以2比1逼退新北市土城國小，相隔4年再度爭冠，連兩年冠軍戰上演台中內戰爭霸。

球速 諸羅山盃

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