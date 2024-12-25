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城市盃青少棒／不留遺憾 長安延長賽勝新明奪第2冠

中央社／ 台北25日電
2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽25日舉行冠軍戰，台北市長安國中（圖）展現韌性，與桃園市新明國中鏖戰至延長賽8局，最終以7比6搶勝；確認奪冠瞬間，長安球員們開心上場歡呼。中央社
2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽25日舉行冠軍戰，台北市長安國中（圖）展現韌性，與桃園市新明國中鏖戰至延長賽8局，最終以7比6搶勝；確認奪冠瞬間，長安球員們開心上場歡呼。中央社

城市盃青少棒賽冠軍戰台北市長安國中展現韌性，與桃園市新明鏖戰至延長賽8局以7比6搶勝，後援投手王元甫5局失1分穩守，幫助球隊奪下隊史第2冠，總教練鄭凱名鼓勵球員別留下遺憾。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽地主長安國中冠軍戰與桃園市新明國中交手，長安一度2比5落後，4、5局各追1分，7局上靠著高飛犧牲打先跑回追平分，官上竣二壘打超前比數，但下半局被新明劉桓宇敲出陽春砲，兩隊又回到平手僵局。

突破僵局制延長賽第8局，長安靠著犧牲觸擊、滾地球跑回超前分，後援投手王元甫快速調適7局挨轟情緒，8局下穩守不失分，幫助球隊守住勝利。

王元甫後援投5局被敲出2支安打，投出3次三振、失掉1分責失分，球隊獲勝王元甫為勝投，也獲頒賽會最有價值球員（MVP）。

長安總教練鄭凱名表示，比賽過程中一度落後，一直鼓勵球員好好享受、不要留下遺憾，球員們有頂住壓力、展現韌性，也謝謝他們；鄭凱名提到新明是國內數一數二的青少棒強隊，可以跟新明打成這樣靠著也是球員們的意志力。

長安2021年也是在冠軍戰碰上桃園市新明，順利搶勝奪下隊史首冠，今天再度冠軍戰擊敗新明、抱回隊史第2冠，鄭凱名表示，這個比賽強度很高，邀請的日韓外隊實力也很好，很開心可以把冠軍留下來。

鄭凱名感謝台北市政府體育局，一直十分支持學校的議員陳炳甫，謝謝長安國中校方，另外也感謝台北市基層球隊栽培這麼多優秀的球員，才可以讓長安能有好的成績。

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