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12強賽／冠軍戰再見雙殺 朱育賢：忘記拔壘包很後悔

中央社／ 台北25日電
世界棒球12強賽冠軍國手朱育賢（後中）25日與新北市興穀國小少棒隊一同參訪台北101夢想高飛特展，並贈送小球員簽名球留念，眾人開心與101董事長賈永婕（後左）合影。中央社
世界棒球12強賽冠軍國手朱育賢（後中）25日與新北市興穀國小少棒隊一同參訪台北101夢想高飛特展，並贈送小球員簽名球留念，眾人開心與101董事長賈永婕（後左）合影。中央社

世界12強台灣隊國手朱育賢在冠軍戰演出再見雙殺令人印象深刻，不過看到其他隊友把二壘、三壘壘包帶走，自己卻忘記拔一壘壘包，他今天笑說：「當下真的沒有想到，滿後悔的。」

在世界12強棒球賽最後台日冠軍戰，替補上場的朱育賢在9局下演出美技再見雙殺守備，為台灣這趟驚奇旅程畫下完美句點。在頒獎儀式後慶祝時，吉力吉撈・鞏冠拔走二壘壘包當作紀念，林家正則是拔走三壘壘包，而完成雙殺的朱育賢卻沒有帶走充滿意義的一壘壘包，讓他回台灣後仍念念不忘。

朱育賢今天出席台北101觀景台「夢想高飛」特展，首度展出朱育賢的再見雙殺手套。談到沒能帶走一壘壘包，他今天笑說：「真的滿後悔的，當下不知道可以拔，我是在候機室時才問他（吉力吉撈）說，你真的有拿喔？滿可惜的，二壘、三壘都有拿回來，就一壘壘包沒有拿回來」

朱育賢提到，當時整個慶祝流程花了2個多小時，結束後已經超過晚上11時，結束後大家一起去慶功宴，「我是真的沒有想到，如果可以讓我再來一次，還是想要拔（一壘壘包）」不過朱育賢笑說：「也是成為一個回憶、留在日本。」

12強台灣隊奪冠熱潮持續至今，朱育賢也希望熱潮可以持續下去，「讓球迷、人民更認同這項運動，只要大家願意進場看球，一定會有更多連鎖效應。」朱育賢提到，棒球產業不只球員，還有後勤、醫療防護、訓練員等各種職業，「慢慢整個環境起來、風氣帶起來，相信有更多企業願意投入。」

吉力吉撈 朱育賢 棒球

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