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12強賽／回憶奪冠仍滿滿感動 朱育賢：感覺昨天才剛發生

中央社／ 台北25日電
世界棒球12強賽冠軍國手朱育賢（後右）25日帶領新北市興穀國小少棒隊參訪台北101夢想高飛特展，並與101董事長賈永婕（後左）座談分享奪冠心路歷程，他直呼彷彿所有事情昨天才發生，開心自己能成為這趟旅途中的一員。中央社
世界棒球12強賽冠軍國手朱育賢（後右）25日帶領新北市興穀國小少棒隊參訪台北101夢想高飛特展，並與101董事長賈永婕（後左）座談分享奪冠心路歷程，他直呼彷彿所有事情昨天才發生，開心自己能成為這趟旅途中的一員。中央社

世界12強棒球賽冠軍國手朱育賢今天出席台北101特展活動，回憶這趟奇幻旅程，他直呼彷彿所有事情昨天才發生，開心自己能成為這趟旅途中的一員，也很開心能讓世界看見台灣。

世界12強棒球賽冠軍國手朱育賢才剛透過自由球員制度，從樂天桃猿轉戰味全龍隊，他今天與興穀國小少棒隊一起參觀台北101觀景台「夢想高飛」特展，今天更是首度展出朱育賢在12強冠軍戰演出再見雙殺的手套，成為耶誕節禮物。

回想起12強奪冠，朱育賢直呼，雖然已經過了1個月，但在社群媒體看到奪冠那一刻還是很激動，「彷彿所有事情昨天才發生，包括站上頒獎台、播會歌，感覺好像在做夢，是很傳奇的一趟旅程。」

朱育賢指出，從一開始不被各界看好，到過關斬將、闖進東京，再到冠軍戰演出再見雙殺，開心自己能成為這趟旅途中的一員，「這個勝利是全國人民期盼已久的勝利，也很開心能讓世界看見台灣，讓大家知道我們是一個國家台灣，非常感動。」

朱育賢認為，這次12強奪冠不只是一座冠軍而已，「還承載了無數國人對棒球的期待，我們也可以打到世界第一，我們真的做得到。」他提到，現在看到當時球迷在各個廣場一起緊盯大螢幕看比賽直播的剪輯，自己會想要默默掉眼淚，這就是棒球的魅力。

12強國手們在返國後進行英雄遊行，朱育賢坦言，本來還擔心會不會沒有人來，「但坐上車子後發現全部都是人」，很開心自己能參與其中，搭上這個奇幻列車。他也期盼這個熱度可以一直延續下去，「希望大家明年進場為我們加油，我們也會用好表現回饋球迷。」

朱育賢 棒球 樂天桃猿

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