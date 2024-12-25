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日職／田中將大穿上巨人11號球衣 有話對樂天球迷說

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前樂天王牌投手田中將大轉戰讀賣巨人隊，今天穿上11號球衣出席在東京舉行的加盟記者會 美聯社
前樂天王牌投手田中將大轉戰讀賣巨人隊，今天穿上11號球衣出席在東京舉行的加盟記者會 美聯社

前樂天王牌投手田中將大轉戰讀賣巨人隊，今天穿上11號球衣出席在東京舉行的加盟記者會，期待在此締造生涯200勝里程碑，也感謝樂天球團、球迷這11年來的支持，「你們對我的照顧，我永遠不會忘記。」

巨人隊監督阿部慎之助、本部長吉村禎章陪同出席，田中將大表示，會選擇加入巨人隊，是因為自己在尋找下一步時，感受到巨人隊提出邀請的熱情，「沒有猶豫就決定了。」

而距離美日職棒生涯200勝只差3勝，田中將大表示，自己不會只以3勝為目標，「想要做出更多貢獻，證明自己還有實力。」明年是他第19個職棒球季，今年在一軍僅出賽1場的田中將大說：「我會在2025年重新振作起來。」

而會選擇11號球衣，田中將大也透露，自己小時候是巨人迷，「聽到11號這個數字，就會想到齋藤雅樹的投球英姿，他是我很喜歡的投手，或許這就是緣分吧，所以我選擇了11號。」

最後對於曾經效力11年的樂天金鷲隊，田中將大表示，自己受到了不少照顧，「雖然決定以這個方式離開球隊，但我感謝大家的支持的態度不會改變，雖然不再是金鷲的田中將大，但我會努力表現，將努力的態度傳達給在東北、金鷲的球迷們。」

樂天金鷲 田中將大 讀賣巨人

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