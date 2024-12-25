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城市盃青少棒／沈立宸是林昱珉粉絲 投出代表作長安晉冠軍戰

中央社／ 台北25日電
台北城市盃青少棒賽北市長安25日4強與高雄七賢交手，長安沈立宸（圖）投出國中生涯代表作，完投5局無失分，率隊以8比0搶勝晉級冠軍戰。（台北市棒球協會提供）
台北城市盃青少棒賽北市長安25日4強與高雄七賢交手，長安沈立宸（圖）投出國中生涯代表作，完投5局無失分，率隊以8比0搶勝晉級冠軍戰。（台北市棒球協會提供）

城市盃青少棒北市長安今天4強與高雄七賢交手，長安沈立宸投出國中生涯代表作，完投5局無失分率隊以8比0搶勝晉冠軍戰；沈立宸世界12強賽每場比賽都有看，是左投林昱珉的死忠粉絲。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽台北市長安國中4強與高雄市七賢國中交手，長安派出沈立宸先發，用49球完投5局，被敲出2支安打，投出3次三振、1次四壞保送，無失分，投出國中生涯代表作。

長安打線發揮，團隊敲出10支安打，開賽前4局、局局得分，廖芫豎單場2安2打點，曾乙喆同樣也是2安2打點，長安攻勢串聯，提前搶下比賽勝利、晉級冠軍戰。

長安總教練鄭凱名表示，七賢球員實力不錯，投手球速都很快，但也認為長安此批球員無論投手、打擊都算整齊。

鄭凱名稱讚沈立宸近半年進步很多，過往投到4局體力會很明顯下滑，今天可以投完5局表現很好，無論球速、控球都有到位，可以投到教練要的位置。

沈立宸表示，國中生涯印象中僅有1次投到6局，體力確實是個問題，今天投到5局有出現保送也是體力有點下滑影響，有調整策略用變化球搶好球數。

沈立宸表示，昨天先觀察七賢的比賽，知道他們前段棒次打者力量大，後段棒次戰術多，也有設定好策略、收到不錯的效果。

沈立宸很投入看此次世界12強棒球賽，直呼「看得很開心」，尤其是台灣對美國那場比賽，沒想到可以得這麼多分。

沈立宸也是旅美投手林昱珉的死忠粉絲，因為同為左投所以特別關注，他說，前一次現場看是林昱珉高中時期，林昱珉到美國後，這次12強賽再看林昱珉投球感覺又變更強，球速也變很快。

柯敬賢城市盃勉勵七賢學弟 旅美首個完整球季盼健康

城市盃青少棒高雄七賢國中首度闖進4強，七賢畢業學長、旅美洛杉磯道奇隊好手柯敬賢今天到場鼓勵學弟、也送上飲料。面對明年首個完整旅美賽季，柯敬賢盼健康打完整季。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽高雄七賢國中首度打進4強，4強不敵台北市長安國中，僅能與日本豐田隊爭季軍。

七賢畢業校友柯敬賢剛好返台，一大早就到天母棒球場關心學弟們比賽，他表示，學弟們身材都不錯，被問起跟過去自己國中時期相比，他笑說：「我可能還是好一點點。」

柯敬賢今年6月正式加盟美職洛杉磯道奇隊，球隊安排訓練行程，9月到11月底先在多明尼加，12月回到美國秋訓約2週返台。柯敬賢表示，身體感覺有變壯，但訓練內容跟之前差異不大，守備、打擊、重量都有維持訓練。

先前中職會長蔡其昌有與柯敬賢見面，被問起是否有當面被詢問打經典賽資格賽意願，柯敬賢笑說，蔡其昌只有祝福他健康打完整個球季，看之後怎麼樣再聯絡。

面對明年首個完整旅美賽季，柯敬賢表示，目前語言方面聽沒有太大問題，說還是有點困難，但有翻譯協助，想辦法把不足的地方再加強，明年希望可以健康打完整個賽季。

林昱珉 球速

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