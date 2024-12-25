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日職／源田壯亮爆婚外情 趁12強與小三在台灣幽會

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日職／源田壯亮爆婚外情 趁12強與小三在台灣幽會

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日職西武隊隊長、日本隊12強國手源田壯亮爆出婚外情。 中央社
日職西武隊隊長、日本隊12強國手源田壯亮爆出婚外情。 中央社

日職西武隊隊長、日本隊12強國手源田壯亮爆出婚外情，根據今天日本媒體《週刊文春》報導，源田壯亮背著前乃木坂46成員妻子衛藤美彩，與一名20多歲女性發展戀情，兩人還趁12強期間在台灣約會。

《週刊文春》以「西武源田壯亮，隱藏的不倫，欺騙前乃木坂的愛妻衛藤美彩-《懺悔告白50分》」為題，詳述這段長達約一年的婚外戀情，其中也訪問到源田壯亮本人，坦言自今年3月起與一名女性發生不倫關係。

報導中指出，該名女性是在銀座高級俱樂部工作，外型神似模特兒菜菜緒，兩人在今年11月的12強賽事期間同赴台灣共度3天2夜，而11月底源田獲頒金手套獎時摘下婚戒，更被視為向這位女子致意。

源田壯亮背著老婆是前乃木坂46成員衛藤美彩，兩人育有一子。 截圖自源田壯亮IG
源田壯亮背著老婆是前乃木坂46成員衛藤美彩，兩人育有一子。 截圖自源田壯亮IG

源田壯亮也在經紀人陪同下接受訪問，坦言確實有這段不倫關係，但過去並未有類似情事，只因作為日本代表隊選手、西武隊長的身分，加上妻子也是藝人，感受到很大壓力，「一時鬼迷心竅…」

面對關於太太及這名女子，源田未正面回應，只表示以自己現在的立場不方便多談，「對家人和社會大眾，我只有道歉的心情。」對於未來也暫時無法思考。

日職 西武

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