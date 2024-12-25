日職／田中將大轉戰巨人軍 落合博滿分析各隊疑慮

36歲的「神之子」田中將大季後宣布離開樂天金鷲，轉投讀賣巨人。前日職名將落合博滿認為，巨人是因為相信田中將大還能登板投球，才會選擇將他簽下。

田中將大本季因傷所苦，只在一軍登板一場，季後樂天選擇大幅砍薪，田中選擇出走，轉戰巨人，近日巨人也將公布田中的合約內容。落合博滿在Youtube頻道中表示，當時選擇出走的田中只想獲得投球的機會，只要有球隊願意與他簽約，他就會選擇加盟。

落合博滿指出，田中將大最大的問題在於，今年只登板1場的他，明年是否有辦法繼續投球？「以球團營收來看，若田中能登板，那肯定是相當可觀的一筆收益。」不過即便是這樣，各隊仍十分謹慎地看待田中的手臂狀況是否真的有辦法負擔比賽。

田中將大在2023年11月動右手肘關節鏡清創手術，今年整季只在一軍出賽1場，18年職棒生涯首次單季登板未滿10場。目前田中在日美生涯通算累積197勝，只差3勝就能達陣200勝里程碑。