中職／新家地點遭球迷爆料！ 陳傑憲無奈：睡公園你們捨得嗎？

奪下本屆12強大會MVP，同時擔綱中華隊隊長的「四爺」陳傑憲，日前遭到媒體與球迷爆料搬了新家，就連確切地點也被扒出。雖然透露地點的文章已刪除，不過仍引起一眾球迷不滿。陳傑憲也於個人社群帳號吐露心聲。

陳傑憲昨晚在個人IG限時動態寫道：「我該搬家嗎？其實我家就是台南棒球場啦，有空記得來球場找我玩嘿！」語氣看似幽默，但右下角卻有著幾排小字：「家是唯一的避風港，最後一道防鎖被攻破的話，要來睡公園了，你們捨得嗎？」顯見對於被搜出地址一事感到十分困擾。

陳傑憲雖語帶幽默，但右下方的小字卻透露著無奈。 截圖自陳傑憲個人Instagram

今年另一例知名球星住處遭洩漏的案例便是道奇隊日籍球星大谷翔平，年初他遭到日媒富士電視台偷拍新購入的豪宅，甚至訪問了附近的鄰居，讓大谷深感隱私遭侵犯，後續大谷甚至心一橫，把這棟住都還沒住的豪宅賣出，奪下世界大賽冠軍後也拒絕受富士電視台訪問。