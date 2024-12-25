日職／火腿新球季先發競爭7+1 古林睿煬被點名

日職火腿隊明年開季先發投手超競爭，剛成功簽下成為自由球員的中日隊投手福谷浩司，加上原有的三本柱，以及來自台灣的古林睿煬也投入戰場，已經有7+1位先發投手待命。

33歲的福谷浩司今年球季出賽8場，拿下3勝1敗、防禦率3.72，在火腿、養樂多與中日的競爭下，選擇與火腿隊簽下複數年合約，生涯在先發、中繼、後援都有經驗，火腿隊也期待他的加入能夠帶給年輕球員影響。

日媒「日刊體育」也指出，這代表明年火腿先發輪值更為競爭，原本就有洋聯勝投王伊藤大海以及都拿下10勝的山崎福也、加藤貴之組成的三本柱，另外還有7勝的金村尚真、12強國手北山亘基。

今年加盟的台灣強投古林睿煬也被「日刊體育」點名是競爭人選之一，另外洋投維赫森（Drew VerHagen）若最終續留，也是強力競爭者。

古林睿煬今年球季在中華職棒以10勝2敗、防禦率1.66的成績拿下年度MVP，球季結束後行使旅外自由球員權利，獲得火腿隊青睞而踏上旅日之路。