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12強賽／冠軍之路特展 展出金盃

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
世界12強棒球賽冠軍之路特展將在明年元旦登場。圖／中華職棒提供
世界12強棒球賽冠軍之路特展將在明年元旦登場。圖／中華職棒提供

中華隊在十一月廿四日稱霸世界十二強棒球賽，創下隊史空前紀錄，中華職棒聯盟昨天宣布「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」確定於明年元旦起在國立台灣博物館開展，從冠軍金盃、冠軍賽壘包、開轟球棒的重要紀念收藏，到無敵星星、六六六骰子等幸運小物，都將在特展上公開。

中華隊首度在三大國際賽奪冠，在東京巨蛋捧起冠軍盃，掀起全台棒球熱，球迷也相當關注是否有機會親眼一睹這座獎盃。「冠軍之路特展」將從明年一月一日開放至三月二日，觀展僅收取場館清潔費三十元，票券特別設計六款，分別印有多位中華隊球員，中職會長蔡其昌和球評曾文誠為本次展覽錄製語音，讓球迷在兩人語音引言中開啟冠軍之路回憶旅程。

特展收集近五十件展品，包括冠軍金盃、冠軍獎牌、九位擊出全壘打球員的球棒、東京巨蛋冠軍戰壘包、中華隊實戰球衣及球具，也有後勤人員為中華隊準備的無敵星星、六六六骰子、感謝小卡等應援小物。

中職指出，為了讓球迷共享榮耀，還將復刻一座冠軍獎盃供球迷拍照，模擬選手高舉獎盃的時刻。此外，特展結束後，冠軍盃將會與六球團安排至各地球場巡迴展出。

東京 蔡其昌 語音

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