中職／有錢無處花 台鋼改備齊4洋將

中華職棒新軍台鋼雄鷹隊最近在自由球員市場想打開錢包卻空手而歸，為新賽季補充彈藥的動作不停歇，昨宣布與洋投後勁完成續約，以總值卅九萬兩千五百美元（約合台幣一二八四萬元）回歸陣營，成今冬找洋將進度最快的球隊，後勁喊話希望在雄鷹一軍第二季，就能與團隊一起往季後賽的目標前進。

雄鷹在自由球員市場競價失利，未能簽下詹子賢、陳子豪、陳韻文，領隊劉東洋特別向鷹迷道歉，但目前鞏固「外籍兵團」的速度是中職六隊最快，十一月初就宣布續留兩位日籍洋投小野寺賢人、吉田一將，上周以五十七萬五千美元（約台幣一八八二萬元）合約與打擊雙冠王魔鷹完成續約洽談，昨天再宣布留下後勁，已經搞定四名洋將簽約。

後勁曾以「豪勁」之名效力樂天桃猿隊，擔任後援投手為主，前年奪下中職救援王，今年轉戰雄鷹改任先發同樣勝任愉快，繳出七勝○敗戰績，防禦率僅二點○四；卅五歲的後勁場上、場下都扮演年輕雄鷹軍團的老大哥，經常主動關心學弟，給予提醒和建議，與本土選手打成一片，是備受認證個性超好的洋將。

將在雄鷹展開中職生涯第五季，後勁表示非常興奮，對於協助年輕投手群也會盡其所能，也希望在雄鷹隊史第二個一軍賽季進一步幫助球隊，最大目標當然是挑戰總冠軍。

雄鷹的「菜鷹」賽季以上半季排名第六、下半季第五、全年度第六作收，明年仍擁有多一名洋將的紅利，可註冊五人、一軍登錄四人，目前已經網羅四人，預計再物色兩位洋將，評估名單中包括今年就在陣中的洋投哈瑪星，同時也在觀察其他具備大聯盟資歷的洋投。