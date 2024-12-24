中職／江少慶返鄉為球芽頒獎 回憶打棒球為麵包牛奶和寫功課

球芽基金獎學金頒獎活動本周前往花蓮，邀請來自花蓮、擁有九年旅美資歷的職棒球星江少慶擔任頒獎嘉賓，除了走進校園替球芽基金所服務學校的得獎小學弟們進行頒獎表揚之外，還特別安排了座談分享的時間，和小球芽們分享他的旅外職棒經歷。

江少慶畢業於花蓮豐濱國小、化仁國中，高中之後離鄉背井到北部求學，接著開啟旅美生涯。江少慶表示，「國小本來沒有打棒球，五年級時學校開始組棒球隊，那時候看到棒球隊的小朋友都有麵包跟牛奶，還有老師可以教大家寫功課，回家就不用寫功課寫得很痛苦，所以後來才加入棒球隊，那時候我也下定決心，我要成為一個優秀的職業選手，讓家人的生活可以過得更好。」

透過自身的經歷分享，江少慶也勉勵小選手，當自己給自己訂下目標之後，就要朝著目標努力邁進，當遇到瓶頸的時候，就回頭看看自己當初打球的初衷，接著再繼續努力前進。

在座談會中，江少慶也提到，自己在國小時期喜歡玩、不喜歡念書，到了國中才認知到學習真的很重要，高中到了北部之後，更發現跟其他同學的落差，開始想要追上大家進度的時候真的很辛苦，到了美國之後更是發現英文很重要。他透露，剛到美國時幾乎每天都在哭，因為發現沒有辦法跟其他人溝通，但還好球隊有安排翻譯，他也開始透過翻譯學英文，第二年才開始步入正軌，「這也讓我體會到當初在小學的黃金時期好好讀書有多重要，而且不僅是英文，每一個科目都很重要，大家不要排斥也不要去害怕學習，寫錯了、做錯了，我們下一次再去修正那一樣可以進步。」

江少慶在回到母校化仁國中時，求學時期教過他的主任也來到現場，主任說：「透過少慶的分享，可以讓這些小學弟知道學業與球技是可以並重的，學長可以做得到，那大家也有機會可以做到，唯有立下自己的目標，繼續努力後才會成功，就像少慶學長一樣，以後學校都會以你們為榮」。