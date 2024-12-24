中職／兄弟首輪指名球員許庭綸回饋母校 盼盡快站上一軍

中職中信兄弟今年選秀首輪指名好手許庭綸回饋三級棒球母校，致贈相關助學金及球衣裝備等，也期許新球季能盡快站上一軍。

兄弟隊今年選秀首輪指名畢業於平鎮高中好手許庭綸，許庭綸今天帶著感恩的心回饋三級棒球階段培育過自己的母校中平國小、新明國中、平鎮高中。

許庭綸表示，被職棒指名後就一直想做這件事，也希望當學弟們的榜樣，讓學弟們知道要懂得回饋、報恩，讓這股力量成為正向的循環。

許庭綸早上先到中平國小，下午則到平鎮高中，接著到平鎮棒球場看新明國中的學弟們，許庭綸回憶，「看到學弟們就會想到曾經的自己也是這樣，一路從少棒拚進職業，也感謝教練一路以來指導。」

中信兄弟休賽季安排球員、教練團到海外訓練交流，許庭綸也有到日本沖繩參加冬季聯盟，他透露出發前，兄弟總教練平野惠一提醒他要更自主，到日本沒有人會盯著他，要主動一點，什麼事情都要學會安排，這也是此次去日本學到的其中一個重點，懂得安排訓練時間。

平鎮高中棒球隊教練羅健銘也透露，許庭綸高中時期練習態度很好、打球拚勁也很好，相信很快可以融入職棒，「希望他可以趕快適應職棒的節奏還有強度，當然最重要的，不要受傷，保持健康。」

而新明國中體育組長徐彩菘感謝許庭綸的回饋捐贈，「希望他可以在職棒發光發熱，也可以讓我們的球員向學長看齊，以職棒為目標努力、為台灣的棒球努力。」