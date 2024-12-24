中職／陳子豪應援曲是否轉隊？兄弟球團尚未接到詢問：傾向留下

陳子豪新球季轉戰味全龍隊，球迷關心他在中信兄弟隊的應援曲是否跟著轉隊，兄弟球團對此回應，內部尚未確認，但因已是主場特色之一，傾向繼續留在兄弟主場應援使用。

陳子豪的應援曲相當具有特色，更因啦啦隊女孩Passion Sisters峮峮跳「炸裂舞」的影片紅到出圈，而他在今年季後成為自由球員，確定以10年1.3億合約轉戰龍隊，應援曲是否可能跟著北上也備受關注。

兄弟球團對此回應，有關於外界關心的陳子豪應援曲，球團目前尚未收到味全的詢問。

球團也表示，因「炸裂」歌曲也常用於國際賽通用曲，且近年來已成為中信兄弟球團主場特色之一，目前內部尚未確認，不過正在評估傾向留在中信兄弟主場應援為主。