城市盃青少棒／家有女壘國手媽媽 楊承恩再見安送七賢晉4強

2024年台北國際城市青少棒錦標賽24日進入單淘汰複賽，高雄市七賢國中歷經驚濤駭浪，靠楊承恩再見安打以4：3氣走日本和歌山，隊史首度挺進四強，將對決地主強權台北市長安國中。

七賢第1局靠著保送擠回1分，先發投手李鍇特度過第2局危機後越投越穩，繳出5局3K無失分，但接替第6局的楊承恩被連敲2支二壘安打，剛從中外野移防的游擊手杜邵允又發生傳球失誤，讓和歌山取得1分領先。

6局下七賢雖攻下2分，7局上衫本虎太郎又敲出追平三壘打，逼出7局下。最終楊承恩戴罪立功敲出再見安打。

「這應該是我人生第一支再見安打，很爽！」楊承恩賽後如釋重負，「我上去中繼就掉分，覺得有點自責，我自己知道是失投，投出去就知道完蛋了，還好最後把勝利打回來。」

楊承恩的母親是壘球國手吳佳燕，父親也是專業壘球選手，「從小就對棒球很有興趣，國中想認真打球，但剛接觸硬式的時候會怕球，體能也跟同學差距很大，大概到國二才慢慢開竅。」

七賢教練張皓晨賽後讚揚大家的表現，「城市盃強度一直都滿高的，今天又對韌性很強的日本，不過李鍇特總能化解危機，也很稱職的把局數拉長，希望他們把這場的精神帶到明天。」

李鍇特今天利用變化球不斷製造滾地球出局，包括第5局的精彩雙殺，他賽後表示是第一次在正式比賽跟日本球隊交手，「他們很難纏，不過我覺得比上一次丟得好，而且我相信身後的隊友會幫我守下來。」

李鍇特是泰雅族、賽夏族混血，從小跟著舅舅打棒球，很快就確立打職棒的夢想，偶像是世界棒球12強台灣國手「魚住」曾頌恩，他笑說：「打棒球雖然很累，但一定要挺過去，因為打球很好玩，而且我有夢嘛。」

城市盃25日上午8點將進行四強賽，天母棒球場由七賢、長安交手，新生公園棒球場是日本豐田對桃園新明國中，11點30分與下午2點的獎牌戰都在天母舉行。