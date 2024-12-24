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12強賽／冠軍特展來了！獎盃、壘包、9人開轟球棒都將展出

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，將中華隊在世界12強棒球賽奪冠點點滴滴公開展示，包括冠軍金盃、獎牌、關鍵比賽球、無敵星星等皆會在展覽上呈現。圖／中華職棒提供
「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，將中華隊在世界12強棒球賽奪冠點點滴滴公開展示，包括冠軍金盃、獎牌、關鍵比賽球、無敵星星等皆會在展覽上呈現。圖／中華職棒提供

世界棒球12強中華隊勇奪冠軍，台灣英雄的拚戰精神讓球迷感動不已，冠軍之路走來不易，每個環節都成為這趟旅程的重要回憶，為讓球迷朋友再次回憶中華隊冠軍之路，中華職棒聯盟攜手中華棒協、文化總會、台北市政府體育局在明年元旦於國立臺灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，將中華隊的點點滴滴公開展示，包括冠軍金盃、獎牌、關鍵比賽球、無敵星星等皆會在展覽上呈現，歡迎全台球迷一起來到特展回味冠軍之旅。

中華隊在本屆12強賽事表現令人振奮，一路過關斬將闖進冠軍戰，並以4比0完封日本，拿下12強冠軍金盃，同時也是中華隊在國際三大賽中首度拿下冠軍，每位球員和教練拚盡全力，付出許多汗水及淚水，團結一心完成冠軍之路，讓台灣棒球寫出全新里程碑。在這趟冠軍之路背後有許多故事，為讓球迷朋友一同回憶美好的旅程，這次特別集合中華隊相關物品，藉由展覽的方式將中華隊的回憶展示給大家。

「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」預計在2025年1月1日在國立臺灣博物館隆重開幕，展期將開放至3月2日止，臺灣博物館旁原為建於1907年的新公園棒球場，是台灣第一座棒球場，此次特別將展覽辦在臺灣博物館別具意義。

冠軍之路特展近50件展品包括12強冠軍金盃、冠軍獎牌、9位擊出全壘打球員的球棒、東京巨蛋冠軍戰壘包、中華隊實戰球衣及球具，另外也將公開展示其他應援小物，包括無敵星星、666骰子、感謝小卡等。本次展覽為讓球迷共享榮耀，特別復刻一座冠軍獎盃供球迷朋友拍照，模擬選手高舉獎盃的時刻。

中華職棒蔡其昌會長和知名球評曾文誠也特別為本次展覽錄製語音，希望大家在兩位的語音引言中開啟冠軍之路回憶旅程，本次特展僅收取場館清潔費30元，票券特別設計出共六款，分別印有多位中華隊球員，力邀球迷朋友2025年元旦一起到臺灣博物館參觀。

冠軍之路特展結束後，金盃將會與六球團安排至各地球場巡迴展出，與全國人民共享榮耀，敬請期待。

世界棒球12強 中華職棒 中華隊

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