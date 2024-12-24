棒球／佐佐木麟太朗妹妹飛毛腿加持 加盟讀賣巨人女棒隊
日本職棒讀賣巨人隊於今天宣布新加入女子棒球隊成員，其中最受人注目一位是年僅18歲的佐佐木秋羽，是大谷翔平學弟、有「怪物」之名的佐佐木麟太郎妹妹，佐佐木秋羽擁有百米13秒21的快腿，連麟太郎都讚說，「唯一能打敗她的，只有她的腿。」
現年19歲的佐佐木麟太郎，在就讀大谷翔平母校花卷東高校時期，以140支全壘打刷新日本紀錄而受到各界關注，他在今年高中畢業後，選擇不同的道路，決定赴美史丹佛大學打球，做為挑戰大聯盟的跳板，被看好未來也將是一名大聯盟日籍球星。
曾培育出大谷翔平、菊池雄星的花卷東高校監督佐佐木洋，就是麟太郎父親，又培育女兒秋羽成為一名女棒選手，如今將穿上巨人隊戰袍。秋羽原本是一名田徑選手，後來追隨哥哥的腳步打棒球，速度是她最大的本錢，在今年9月曾入選高中明星隊，與鈴木一朗組成的退役球星對壘。
巨人女棒隊2021年成立，繼西武、阪神之後做為職棒母隊附屬球隊，也有聯賽進行。
／— 読売巨人軍（ジャイアンツ） (@TokyoGiants) December 24, 2024
女子チームの新入団選手、新任コーチについて
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読売ジャイアンツ女子チームに来季から加わる新入団選手5名と新任コーチ2名が決まりました！
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