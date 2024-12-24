中職／後勁39.25萬美元合約續留雄鷹 目標飛進季後賽

台鋼雄鷹隊今天宣布完成與洋投後勁（Bradin Hagens）的續約，合約總值39.25萬美元，也是陣中第四位簽妥洋將。

後勁在中華職棒2021至23年效力樂天桃猿隊都以後援為主，今年轉戰雄鷹改任先發，繳出7勝、保持不敗，防禦率僅2.04，成為勝利保證。雄鷹今天宣布與後勁談妥合約，是繼投手小野寺賢人、吉田一將以及洋砲魔鷹之後，第4名完成續約洋將。

後勁不只投手丘上精采表現，在職棒場上豐富經驗也是年輕選手仿效對象，更常主動關心陣中後輩、給予提醒與建議，相處起來沒有年齡、語言隔閡，與本土選手打成一片。

2025年球季續披雄鷹戰袍，後勁即將展開個人在中職第5個賽季。後勁表示，非常興奮，對於協助陣中年輕投手群也會盡其所能，也希望在雄鷹隊史第二年一軍賽季可以進一步幫助球隊，往季後賽目標邁進。