城市盃青少棒／劉承佐再見3分砲 率二重晉級8強

城市盃青少棒複賽新北二重國中再度碰上日本福岡隊，二重今天單場2轟，劉承佐敲出再見3分砲，率隊以15比4、4局搶勝晉8強；劉承佐是二刀流，具中長程打擊能力，也是速球派投手。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽今天上午16強賽新北二重國中與日本福岡隊交手，兩隊預賽交手以10比10打成平手，複賽再度碰頭。二重總教練邱耀宇表示，對戰過所以了解彼此實力，福岡打擊不錯，但投手比較不穩定，提醒球員3顆抓1顆球打，比賽前半段打得比較緊繃，大家都想贏、兩邊都有壓力。

比賽前3局打完4比4戰成平手，二重4局下打線打開，靠著安打、犧牲觸擊推進，2人出局後劉承佐二壘打送回超前分，再靠著保送、接連安打持續添分，劉承佐單局第2次打擊機會，敲出再見3分砲，二重單局攻下11分、提前搶下比賽勝利。

二重陳瑞鑫今天2局下敲出陽春砲，劉承佐先發守二壘、打2棒，則是單場敲出2支長打、貢獻4分打點，另有1次觸身球保送、1次四壞保送，上壘率百分百、打擊表現最亮眼。

邱耀宇表示，新生公園棒球場比較小所以也算容易開轟，但劉承佐確實是具有長程火力的打者，打擊、守備都不錯，投球最快球速可達135公里，也是陣中投手群最快。

邱耀宇提到，球隊基於保護選手的原則，都有計畫性的訓練、登板規劃，劉承佐目前國三、投打兩端都不錯，就看明年畢業後升上高中教練團對他的安排定位。