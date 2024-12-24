日職／巨人將公布田中將大合約 阿部慎之助：年輕投手的典範

讀賣巨人預計將於近期正式宣布與前樂天投手「神之子」田中將大的合約內容。田中今年因傷所苦，無法有太多貢獻，在賽季結束後遭樂天大砍薪，減薪幅度甚至超過減薪限制（年薪1億日圓以下限制25%；超過1億日圓限制40%），因而申請離隊。

田中將大2013年申請入札，赴美加盟洋基隊，2021年重返樂天，但去年接受右肘清創手術後恢復狀況不佳，本季一軍只有1場出賽紀錄，季後遭到大幅減薪，選擇離隊後巨人向其拋出橄欖枝。

田中將大遭到樂天大幅砍薪後選擇離隊，後續被巨人網羅，合約將於近期公布。 中央社

而巨人隊王牌投手菅野智之在今年季後也選擇入札美職加盟金鶯隊，巨人監督，同時也曾在2009年和2013年WBC與田中組成投捕搭檔的阿部慎之助認為，田中的加盟有助於領導陣中的投手們，成為菅野離隊後的老大哥，變成球隊的典範。

巨人季末補強無極限，除了田中將大外，上周也網羅了軟銀的當家鐵捕甲斐拓也，還有中日龍當家終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）衝擊冠軍的慾望濃厚。上次巨人奪下日本一已是2012年。