中職／「榮幸2013年被兄弟選到」 陳子豪轉隊發聲感謝11年栽培

陳子豪以自由球員身分轉戰味全龍隊後，透過粉絲團首度發聲，感謝中信兄弟隊過去11年的栽培，儘管今後球衣顏色不同，給大家的感覺會不一樣，但不管如何都會繼續努力，不辜負外界期望，努力成為一樣好的陳子豪。

陳子豪在留言中回想踏進職棒後的種種，包括2013年被兄弟選到、首安就是首轟、第一次的三響砲、七年六亞，再到最終拿到夢寐以求的冠軍，他說這一路上感受兄弟球迷的堅定，儘管一直拿亞軍也沒有放棄，持續為兄弟吶喊，不管都哪都像是自己的主場，「讓身為兄弟的我真的感到很驕傲。」

陳子豪在2013年季中高中生選秀被兄弟挑中，趕上兄弟象的最後一年，為「飯店時期」兄弟的末代血脈，在他離開兄弟後，陣中僅剩張志豪穿過兄弟象隊球衣、戴過5H球帽。

陳子豪留言全文如下：