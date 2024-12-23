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中職／「榮幸2013年被兄弟選到」 陳子豪轉隊發聲感謝11年栽培

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
轉戰味全龍陳子豪(中)感謝東家中信兄弟。圖／中信兄弟隊提供
轉戰味全龍陳子豪(中)感謝東家中信兄弟。圖／中信兄弟隊提供

陳子豪以自由球員身分轉戰味全龍隊後，透過粉絲團首度發聲，感謝中信兄弟隊過去11年的栽培，儘管今後球衣顏色不同，給大家的感覺會不一樣，但不管如何都會繼續努力，不辜負外界期望，努力成為一樣好的陳子豪。

陳子豪在留言中回想踏進職棒後的種種，包括2013年被兄弟選到、首安就是首轟、第一次的三響砲、七年六亞，再到最終拿到夢寐以求的冠軍，他說這一路上感受兄弟球迷的堅定，儘管一直拿亞軍也沒有放棄，持續為兄弟吶喊，不管都哪都像是自己的主場，「讓身為兄弟的我真的感到很驕傲。」

陳子豪在2013年季中高中生選秀被兄弟挑中，趕上兄弟象的最後一年，為「飯店時期」兄弟的末代血脈，在他離開兄弟後，陣中僅剩張志豪穿過兄弟象隊球衣、戴過5H球帽。

陳子豪留言全文如下：

大家好，我是陳子豪，沈澱了好一陣子，總算能稍稍靜下來，跟所有好朋友說說話。

首先，謝謝中信兄弟球團這11年來的栽培，很榮幸在2013那年被兄弟選到，如願的進入中華職棒開啟職棒生涯，第一支安打就是第一轟，第一次三響砲，第一次在冠軍戰飲恨，好多好多的回憶、歡笑、眼淚都忘不了，這一路走來，受到了很多教練以及學長的指導，才讓我的球技跟經驗越來越豐富；而經歷過七年六亞，也更讓我感受到兄弟球迷的堅定，尤其即便我們一直拿亞軍，球迷們也沒有比我們先放棄，一直努力為我們加油吶喊，不管在哪裡都能變成自己的主場，讓身為兄弟的我真的感到很驕傲，最後也如願拿到夢寐以求的總冠軍，這真是我打職棒以來，最大最大的幸福。

接下來，也許球衣的顏色不同，也許帶給大家的感覺會不一樣，不管怎麼樣，我都會繼續努力，不辜負大家的期待，努力做個一樣好的陳子豪，千言萬語說不完，就說一句謝謝你們。

中信兄弟 張志豪 陳子豪

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