城市盃青少棒／張泰山、沈鈺傑之子青少棒初對壘 老爸觀戰回憶對戰首轟

2024年台北國際城市青少棒錦標賽23日進入預賽最終戰，新北市二重國中在天母棒球場以7：1擊敗台東卑南國中。另一場地新生公園棒球場上演「星二代」對決戲碼，最終台北市長安國中7：6大逆轉桃園市大園國中，3連勝晉級十六強。

二重與卑南之戰3局上，陳瑞鑫保送上壘，林敬慶完成觸擊任務，由陳泊佑與王聖穰接連送回分數，奠定勝基。

今天擔任第8棒的捕手林敏慶雖然沒有安打，但無論是犧牲觸擊或守備都帶給全隊安定感。他賽後表示目標就是球隊贏球，「與其賭我那一棒，倒不如把機會做給隊友，當時打算無論是直球或是變化球，投進好球帶我就點，一定要達成任務。」

林敏慶今年入選U15世界盃國家隊，雖然只出賽一場，他覺得收穫不少，「主要是加強引導投手的能力跟培養經驗，我覺得回來後能感覺到自己的進步。」

入選國家隊後，距離二重學長、最近當紅的世界棒球12強中華隊冠軍捕手林家正又更進一步，林敏慶笑說：「還沒機會見過學長，我很欣賞他跟投手的溝通能力，如果有機會碰面，很想跟他討教守備跟接球的問題。」

新生公園棒球場也有精彩好戲，長安國中投手沈立宸對決大園國中張可洛，兩人分別是沈鈺傑與張泰山的兒子，兩位爸爸今天也到場觀看「二代對決」，張可洛首打席飛球出局，第二打席敲出右外野安打，完成兩人在青少棒階段的首度對壘，最後長安5局下半連灌5分，靠著黃子齊的3分打點二壘安打賞給大園3連敗。

沈鈺傑、張泰山在中職對戰紀錄是56打數17安打，包括2發全壘打，12次三振，且兩人曾在2009年、2010年於興農牛當過隊友，張泰山笑說今天讓他想起當年跟沈鈺傑對決的畫面，「我永遠記得我對他的首轟是在台中洲際棒球場，他那時候是巔峰期，很強耶！」