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中職／陳子豪合約正式簽定 保障平均月領百萬還有調漲機制

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳子豪。報系資料照
陳子豪。報系資料照

中華職棒官網今天正式公告陳子豪味全龍隊完成締約，球團預計在1月為他舉辦加盟記者會，合約保障平均月薪百萬，且有調薪機制，有衝破百萬的可能性。

龍隊在今年自由市場大撒幣，相繼網羅兩大砲手，朱育賢於12月12日正式完成合約，陳子豪的部分也在今天正式公告。

味全龍球團表示，與陳子豪選手完成合約簽定，10年合約總值破1.3億，保障平均月薪百萬，合約中有調升薪資機制，月薪有望破百萬。

陳子豪的合約中還包含有條件式的可選擇在聯盟規範下重新議約，後續則設定有條件式的讓選手可再選擇行使自由球員資格，整體合約精神秉持保障雙方權益，並兼顧彈性，希望有助於整體自由球員市場活絡與發展。

朱育賢、陳子豪的加盟記者會皆預計在明年1月舉辦，正式披上龍隊球衣亮相。

味全龍 朱育賢 陳子豪

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