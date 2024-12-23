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中職／呂詠臻改披桃猿戰袍 味全發文「Thank You」龍迷不捨
中華職棒味全龍隊為網羅朱育賢，讓樂天桃猿選擇補償辦法，最終以「錢+人」方式定案，除了指名25人保護名單外的呂詠臻，還可獲得朱育賢年薪的75%，即675萬元；味全隊於今天在臉書發文，「感謝詠臻這些日子對味全龍的努力與付出！」並祝福他，「未來繼續在球場上閃耀！」。
味全龍在臉書上貼文：
Thank You！呂詠臻
2020年選秀會上，呂詠臻在第6輪被味全龍選中披上龍袍。在味全龍效力的四個球季中，於2022年迎來一軍初登場，累積出賽80場，貢獻5勝3敗、12次中繼成功及1次救援成功的成績。
謙虛有禮的呂詠臻不僅在投手丘上全力以赴，更以帥氣的外型與出眾的歌喉征服許多球迷，曾兩度榮獲味全龍「龍星大樂」冠軍。無論在場上還是場下，面對各種挑戰總是全力以赴，感謝詠臻這些日子對味全龍的努力與付出！即將開啟職棒生涯的新篇章，衷心祝福詠臻能一切順利，未來繼續在球場上閃耀！
味全龍迷也紛紛表示不捨，「詠臻加油，祝福你到新的舞台繼續發光發熱！」、「呂帥加油！到樂天拿個救援王吧！」、「詠臻以後就是可敬的對手了，期待未來的每一場對決。」
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