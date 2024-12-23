中職／獅隊戰力外補強物色投手 回簽林益全持續進行中

中職本季4位自由球員落點全數出爐，各隊接下來補強雷達轉向洋將及戰力外選手，統一獅隊鎖定補強投手，與林益全的洽談則是已在進行中，領隊蘇泰安表示，球隊展現回力回簽的態度。

獅隊今年戰力最大罩門出現在本土牛棚，儘管成功在FA市場留下終結者陳韻文，但本土投手仍有需要強化的空間。

蘇泰安表示，獅隊目前在外野、內野、捕手看起來是戰力稍微充足一些，但投手部分可以再加強，「整年比賽投手難免有受傷、有低潮，需要可以補上的人，本土投手不嫌多，有好的、適合我們的，當然會列入評估。」他也不諱言，今年在戰力外的投手人選方面，看起來是需要再審慎評估。

獅隊季後將林益全放在60人契約保留名單之外，但球隊屬意簽回，也與他持續洽談，蘇泰安表示，「尚未簽定，不過目前都在持續進行中，看看年底前有沒有機會完成合約，我們也展現要全力回簽的態度。」

39歲的林益全生涯已累積2013支安打，排名史上第三，排在他前面的人只剩下彭政閔2044安、張泰山2134安，有機會在退休前達到生涯安打王的高度。