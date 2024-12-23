中職／獅隊新舊洋投同步洽談中 勝騎士季後未停機有在注意

統一獅隊新球季洋將陣容持續部署中，領隊蘇泰安透露進度「都快了」，不管是續約的、新面孔洋投都在持續洽談中；外界關心王牌投手勝騎士持續在冬季聯盟打工的身體狀況，蘇泰安也坦言，有對此向他了解，勝騎士那邊給的回覆是要維持手感、調整狀況。

獅隊今年一軍共用勝騎士、布雷克、羅昂、裴瑞茲四位洋投，3先發、1後援表現相當穩定，也是獅隊可以豪取上半季冠軍的重要功臣。其中勝騎士繳出14勝5敗、防禦率2.49，全季賞出167次三振，奪得勝投王、三振王，當然也是獅隊保持聯繫要簽回的對象，而他季外在委內瑞拉冬季聯盟出賽，兩場先發都投到6局以上、超過70球，也引起球迷關注他整年的投球量。

蘇泰安指出，知道勝騎士要先發時就有關心，希望他多休息，畢竟球季結束後還有去打12強賽，「勝騎士給我們的回覆是要維持手感、調整，後來也有發現投得比較多，也有再度表達關心。」

談及洋將洽談進度，蘇泰安表示，續約洽談每天都在持續進行中，應該都快了；至於是否會有新面孔洋投？他回應：「有機會。」