城市盃青少棒／黃子齊投打守俱佳當功臣 長安3連勝

城市盃青少棒北市長安國中今天與桃園大園國中交手，長安展現韌性5局下一口氣追回5分，黃子齊投打有表現，敲出再見二壘打、也後援登板1.1局勝投，率隊以7比6搶勝。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽北市長安國中預賽最後一戰與桃園大園國中交手，長安前4局打完2比6落後，5局下追分，抓準對方投手控球有狀況，選到3次四壞保送、2次觸身球保送先追2分，黃子齊敲出再見二壘打，一棒3分幫助球隊逆轉搶勝。

黃子齊今天先發守游擊，單場4打數敲出2支安打、貢獻3分打點，比賽後半段登板後援，投1.1局無失分、奪下勝投。

長安總教練鄭凱名表示，黃子齊少棒不算傳統名校出身，在競爭激烈的長安可以站穩先發游擊不容易，游擊守備範圍大，打擊、守備、投球都不錯，也算是此批進步很多的球員。

黃子齊在桃源國小少棒隊期間打軟式，他透露，開始打棒球是國小2年級，因為太過好動，媽媽讓他打棒球、也打出興趣，升上國中後剛開始也會有點壓力，但隊友都會鼓勵他、讓他增加信心，也從中獲得成就感。

被問起今天最後一個打席在想什麼，黃子齊笑說，看到對手守備瑕疵，想著應該是平常有撿垃圾，所以運氣比較好，也希望自己心態可以再更穩定一點。

長安在城市盃戰績不錯，前4屆都闖入4強，2021年奪下冠軍，今天賽前預賽2連勝確定晉級，今天讓比較少機會上場的球員出賽，也順利搶下預賽3連勝。

沈立宸球速進步17公里 城市盃與張可洛投打對決平手

台北城市盃青少棒賽北市長安國中23日與桃園大園國中交手話題十足，長安沈立宸（左）中繼登板與大園張可洛（右）投打對決，2打席敲1安打「平手」。（台北市棒球協會提供）

城市盃青少棒賽北市長安國中今天與桃園大園國中交手話題十足，長安沈立宸中繼登板與大園張可洛投打對決，2打席敲1安打「平手」，沈立宸半年球速增加近17公里進步多。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽台北市長安國中與桃園大園國中預賽最後一戰碰頭，長安陣中沈鈺傑之子沈立宸中繼登板，對決大園國中張泰山之子張可洛，沈鈺傑和張泰山今天也有到場邊觀賽。

兩人2局上對決，張可洛敲出右外野方向飛球出局，4局上對決則被張可洛敲出右外野方向安打，張可洛今天單場3打數敲出2支安打，沈立宸中繼登板投3.1局被敲出4支安打，失掉4分（2分責失分），長安終場以7比6搶下預賽3連勝。

長安總教練鄭凱名看見沈立宸的進步，直言這半年展現高度自主性，可能也是感受到隊內競爭，自我要求很高，進步非常多，球速從約110公里到現在進步到127公里，打擊也有進步。

沈立宸回憶，少棒時很常跟張可洛對決到，但國中應該是第一次，看到張可洛站上打擊區第一個想法：「好像很久沒遇到了」，稱讚張可洛打擊力量有進步，場上碰到享受對決。

沈立宸坦言有感覺到隊內競爭，怕沒有位置，所以練球更投入認真，他爸爸也有給訓練上的建議，近半年抽高至約175公分，球速也有顯著進步，但希望控球可以更穩定。

大園城市盃青少棒獲養分 張可洛對決沈立宸喊不能輸

城市盃青少棒桃園大園與北市長安交手，大園領先了4局差最後一個出局數以6比7吞敗，總教練陳嘉皇認為是很好的養分、給球員表現打99分；張可洛與沈立宸投打對決笑喊：「不能輸」。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽桃園市大園國中前4局打完6比2領先，5局下投手控球有狀況，單局出現5次四死球保送，最後也有守備瑕疵讓對手形成再見安打吞敗。

大園總教練陳嘉皇表示，當然覺得有點可惜，但給球員表現打99分，今天的先發投手蔡承岷表現不錯，投2.2局失掉2分責失分，但牛棚投手保送偏多是唯一缺點，相較起來大園球員臨場經驗還是不足，關鍵比賽就差最後一個出局數。

陳嘉皇表示，今天壓力其實在對手身上，也讓比較多的替補球員上場磨練，備戰之後一年的戰力，球員心理層面抗壓還是不足，但此次打擊有進步，「人算不如天算，打了大半場的好球，就差最後一個出局數，雖然很可惜，就回去再練。」

今天比賽另外一個話題，兩隊陣中「星二代」張泰山之子張可洛、長安陣中的沈鈺傑之子沈立宸投打對決，張可洛從沈立宸手中敲出1支安打，但也有1打席出局，兩人算是戰成「平手」。

張可洛、沈立宸少棒常常對決，國中應該是第一次遇到，張可洛笑說，「其實滿緊張的、感覺不能輸」，有覺得沈立宸球速變快。

張可洛已經國三，畢業後也考慮到日本打球，他記得國小1、2年級時曾跟著爸爸張泰山到日本，知道那時候很辛苦，後來也都會去看日職比賽，會觀察源田壯亮的守備，覺得日本訓練很紮實，嚮往日本球風。