聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／小球員問日本的最強對手 紅林弘太郎：我們只輸台灣
世界12強棒球賽冠軍賽輸給中華隊一仗，讓日本武士至今難忘，歐力士隊內野手紅林弘太郎出席棒球訓練營時，被小球員問到哪隊是日本隊碰過最強的對手，而他回應：「我們只輸給台灣，所以是台灣。」
日本隊在本屆12強賽以全勝之姿挺進冠軍賽，包括在預賽、複賽都擊敗中華隊，卻在雙方單屆賽會第三度過招敗下陣來，中華隊以4：0完全壓倒日本隊，稱霸本屆賽事。
紅林弘太郎昨天在野球教室指導小球員球技，也有問答環節，有人問到他在高中時期的食量，他回答：「如果是吃飯的話，一天大概6到7碗飯。」被追問比賽前都吃什麼，他的答案是豚骨拉麵。
還有小球員提問，哪一隊是日本隊碰過最強的對手，他表示：「我們只輸給台灣，所以是台灣。」他說這趟12強賽事對自己是很好的經驗學習，「我們在冠軍賽輸了，所以之後的經典賽成為了我的目標。」帶著這次冠軍賽落敗的遺憾，他表示接下來將放眼2026年世界棒球經典賽，希望日本能完成衛冕任務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言