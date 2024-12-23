12強賽／小球員問日本的最強對手 紅林弘太郎：我們只輸台灣

世界12強棒球賽冠軍賽輸給中華隊一仗，讓日本武士至今難忘，歐力士隊內野手紅林弘太郎出席棒球訓練營時，被小球員問到哪隊是日本隊碰過最強的對手，而他回應：「我們只輸給台灣，所以是台灣。」

日本隊在本屆12強賽以全勝之姿挺進冠軍賽，包括在預賽、複賽都擊敗中華隊，卻在雙方單屆賽會第三度過招敗下陣來，中華隊以4：0完全壓倒日本隊，稱霸本屆賽事。

日本隊紅林弘太郎。圖／中華棒協提供

紅林弘太郎昨天在野球教室指導小球員球技，也有問答環節，有人問到他在高中時期的食量，他回答：「如果是吃飯的話，一天大概6到7碗飯。」被追問比賽前都吃什麼，他的答案是豚骨拉麵。

還有小球員提問，哪一隊是日本隊碰過最強的對手，他表示：「我們只輸給台灣，所以是台灣。」他說這趟12強賽事對自己是很好的經驗學習，「我們在冠軍賽輸了，所以之後的經典賽成為了我的目標。」帶著這次冠軍賽落敗的遺憾，他表示接下來將放眼2026年世界棒球經典賽，希望日本能完成衛冕任務。