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少棒／諸羅山盃開幕 12強中華隊14員回娘家

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市諸羅山盃少棒賽昨開幕，小球員鞠躬感謝12強棒球中華隊成員，代表棒球精神傳承。記者李宗祐／攝影
嘉義市諸羅山盃少棒賽昨開幕，小球員鞠躬感謝12強棒球中華隊成員，代表棒球精神傳承。記者李宗祐／攝影

嘉義市諸羅山盃國際軟式少棒賽昨開幕，12強棒球中華隊中曾參與此賽事的岳東華等人受邀「回娘家」，市長黃敏惠說，中華隊28名選手有18人打過諸羅山盃，「嘉市是棒球原鄉，也是世界冠軍、棒球國手搖籃」。

中華隊岳東華、黃恩賜吳俊偉江坤宇曾頌恩、陳冠偉、張政禹、江國豪、戴培峰、王志煊、莊昕諺、林立陳晨威陳冠宇14人出席，黃敏惠當場頒發共210萬元獎勵金，其中岳東華設籍嘉市獲70萬，其他選手各10萬元。

黃敏惠說岳東華是嘉義女婿，並問嘉義女兒很好吧？他點頭應好，但婉謝致詞，全場鼓掌歡呼；小球員鞠躬感謝12強隊員象徵傳承，湧上前大合照。

市府說，今年258隊參賽，其中日本新潟JBC、新加坡、韓國光州、香港純陽、香港聖安德烈、深圳貝賽思、日僑雷公隊等11支隊伍跨海來嘉參賽。

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