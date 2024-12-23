少棒／諸羅山盃開幕 12強中華隊14員回娘家

嘉義市諸羅山盃國際軟式少棒賽昨開幕，12強棒球中華隊中曾參與此賽事的岳東華等人受邀「回娘家」，市長黃敏惠說，中華隊28名選手有18人打過諸羅山盃，「嘉市是棒球原鄉，也是世界冠軍、棒球國手搖籃」。

中華隊岳東華、黃恩賜、吳俊偉、江坤宇、曾頌恩、陳冠偉、張政禹、江國豪、戴培峰、王志煊、莊昕諺、林立、陳晨威、陳冠宇14人出席，黃敏惠當場頒發共210萬元獎勵金，其中岳東華設籍嘉市獲70萬，其他選手各10萬元。

黃敏惠說岳東華是嘉義女婿，並問嘉義女兒很好吧？他點頭應好，但婉謝致詞，全場鼓掌歡呼；小球員鞠躬感謝12強隊員象徵傳承，湧上前大合照。

市府說，今年258隊參賽，其中日本新潟JBC、新加坡、韓國光州、香港純陽、香港聖安德烈、深圳貝賽思、日僑雷公隊等11支隊伍跨海來嘉參賽。