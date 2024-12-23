聽新聞
0:00 / 0:00
少棒／諸羅山盃開幕 12強中華隊14員回娘家
嘉義市諸羅山盃國際軟式少棒賽昨開幕，12強棒球中華隊中曾參與此賽事的岳東華等人受邀「回娘家」，市長黃敏惠說，中華隊28名選手有18人打過諸羅山盃，「嘉市是棒球原鄉，也是世界冠軍、棒球國手搖籃」。
中華隊岳東華、黃恩賜、吳俊偉、江坤宇、曾頌恩、陳冠偉、張政禹、江國豪、戴培峰、王志煊、莊昕諺、林立、陳晨威、陳冠宇14人出席，黃敏惠當場頒發共210萬元獎勵金，其中岳東華設籍嘉市獲70萬，其他選手各10萬元。
黃敏惠說岳東華是嘉義女婿，並問嘉義女兒很好吧？他點頭應好，但婉謝致詞，全場鼓掌歡呼；小球員鞠躬感謝12強隊員象徵傳承，湧上前大合照。
市府說，今年258隊參賽，其中日本新潟JBC、新加坡、韓國光州、香港純陽、香港聖安德烈、深圳貝賽思、日僑雷公隊等11支隊伍跨海來嘉參賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言