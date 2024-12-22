城市盃青少棒／吹海風吃龍蝦長大 虎林許淯晨不怕冷選2BB兼關門

台北國際城市青少棒錦標賽，今天在天⺟棒球場進⾏的屏東鶴聲國中與新⽵市虎林國中之戰互相送禮，前者送出12次保送，後者發⽣4次失誤，輪流奉送⼤局，終場虎林僅靠2安打就以10：6獲勝。

「今天打⼀⼤早的比賽，天氣⼜冷，剛開賽⼤家都有點放不開，相信對⼿也是。」虎林總教練⽥⼒表⽰，「經過幾局觀察，提醒⼤家把⾼的壞球選掉，後來打者都做得很好。」

單場選到2次保送的開路先鋒許淯晨，7局上投⼿丘關⾨， 雖然被敲安打，隨後製造雙殺完成任務，「教練要我⼤膽丟，差4分就不要管那⼀個跑者，完成雙殺的時候超爽的，感謝神隊友。」許淯晨住在南寮漁港附近，是吹著海風、吃著龍蝦等海鮮長⼤的孩⼦，台北的天氣對他來說只是「涼爽」，他笑說：「新⽵比這冷多了，不過天⺟是⼈⼯草⽪，⼤家需要適應⼀下，有些隊友沒來過。」

台北重慶國中在⾃家主場迎戰⽇本松⼭，前⼆局雙⽅攻守你來我往僵持不下，三局下重慶國中第⼆棒打者麥羿晨在滿壘時敲出帶有2分打點安打，同時也是勝利打點，並把⽇本松⼭的先發投⼿打退場，⾃此領先到最後以8：1拿下⾸勝。