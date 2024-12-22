城市盃青少棒／日隊教頭曾甲子園熱投18局257球 記前隊友郭泰源那個好

台北國際城市青少棒錦標賽疫情過後恢復邀請⽇、韓球隊來台，⽇本和歌⼭總教練⽊村⽵志來頭不⼩，他過去的名字是「⽯井毅」，曾效⼒⽇本職棒⻄武獅隊，是台灣傳奇名投郭泰源的前隊友，至今仍會念他的中文名字，也記得「Kaku桑」的酒量非常好。

⽊村曾在1979年代表和歌⼭縣立箕島⾼校完成春季、夏季甲⼦園連霸，當時與⽯川縣名⾨星稜⾼校的經典戰役完投18局、熱投257球僅失2分，率隊4：3勝出，比郭泰源1983年亞錦賽單⽇兩戰17局還多1局。

⽊村1982年⽇職選秀以第3指名加盟⻄武獅隊，可惜因腰傷影響職業⽣涯，在一軍5年留下85場出賽，戰績8勝4敗4救援，防禦率3.63，於1988年宣布引退，退休後被岳⽗收為養⼦，更名⽊村⽵志。

「郭泰源！」⽊村相隔30餘年還會念前隊友的中⽂名字，儘管兩⼈只當了3年隊友，因為都是投⼿，交情相當好，近年會帶隊來台灣也是因為「Kaku桑」的引薦。⽊村表⽰，郭泰源球速非常快，跟他的低肩側投互補，「我負責後援，他每次都可以⾄少投個100球，讓我們⽜棚可以很放⼼，準備後半段的比賽就好。」他笑說，以前兩⼈下班後會⼩聚，雖然來台灣沒和老友碰⾯，「但我記得他酒量很好，非常好喔！」

去年城市盃冠軍為⽇本⼤阪隊，⽊村希望延續下去，「這次的⽬標當然還是打到決賽，最好能拿下冠軍，選⼿們都很努⼒。」不過今天和歌⼭7局下半被澎湖⾺公國中灌進4分，4：5遭到逆轉，⽬前分組戰績1勝1敗。