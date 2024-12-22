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中職／史上首見提兩份保護名單 葉君璋：視情況需求調整

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍隊總教練葉君璋。資料照
味全龍隊總教練葉君璋。資料照

味全龍今年在季後自由市場動作頻頻，先後簽下樂天桃猿的重砲朱育賢以及中信兄弟的外野手陳子豪，將分別提供這兩隊FA補償，這也是中職史上首次有球隊因簽約自由球員而提交兩份25人保護名單給不同球隊。

味全龍與朱育賢簽下為期4年總值4800萬的合約，根據中職FA補償規定，樂天桃猿可選擇年薪125%的現金補償，或年薪75%加上一名保護名單外的球員作為補償。

樂天桃猿最終確定選擇「錢＋人」方案，並挑選25歲投手呂詠臻作為補償選手。呂詠臻今年出賽43場，是味全龍隊內出賽數第4多的投手，擁有穩定的即戰力。

樂天挑走了呂詠臻。資料照
樂天挑走了呂詠臻。資料照

另一方面，味全在確定簽下陳子豪後，將向中信兄弟提交另一份25人保護名單。據總教練葉君璋透露，此名單會與樂天的版本有所不同，「保護名單會根據球隊戰力與隊形考量，我們會觀察對方的需求，做出相應的調整。」

味全此次提交兩份保護名單，顯示對於球隊整體戰力的信心及策略規劃。根據補償規定，兄弟可在接到保護名單後，選擇現金補償或名單外的球員，預計下周兄弟將公布選擇結果。

味全龍在2024年球季結束後，藉由自由市場簽下兩名強力打者，補足攻擊火力的需求。同時，味全龍在過去兩年的投手防禦率皆名列聯盟前段班，2024年更以3.38的聯盟最低防禦率展現穩定性，讓其農場投手戰力也成為他隊補償選項中的亮點。

葉君璋談到這次史無前例的情況時表示，補償選手是亞洲職棒FA制度中的一部分，「我們對於這樣的流出戰力早有心理準備，這是球隊補強過程中必須面對的現實。」

味全龍砸重金升級陣容的作法，顯示出球隊在未來賽季中挑戰更高目標的企圖心。

中信 兄弟 教練

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