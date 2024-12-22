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城市盃青少棒賽／吳紹宇埋伏8棒 敲3安率重慶搶勝

中央社／ 台北22日電
台北城市盃青少棒賽北市重慶國中投打發揮，球員吳紹宇（圖）22日把握先發機會有表現，單場敲3安貢獻2分打點，重慶國中最終以8比1，5局擊敗日本松山隊。中央社
台北城市盃青少棒賽北市重慶國中投打發揮，球員吳紹宇（圖）22日把握先發機會有表現，單場敲3安貢獻2分打點，重慶國中最終以8比1，5局擊敗日本松山隊。中央社

城市盃青少棒賽北市重慶國中投打發揮，吳紹宇埋伏後段棒次首場先發出賽把握機會表現，單場敲3安貢獻2分打點，率隊以8比1、5局擊敗日本松山隊、勝場開張。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽昨天開打，北市重慶國中昨天首戰不敵台中中山國中，今天與日本松山隊交手，由李芳模擔任先發投手、扛3棒，李芳模投5局僅失1分非責失分、好投壓制率隊搶勝。

重慶打線發揮，團隊敲出9支安打，吳紹宇埋伏8棒，3局下敲出安打，4局下也敲出安打，5局下敲出個人單場第3支安打、一棒2分，幫助球隊達到提前結束比賽分差，今天單場3安貢獻2分打點、打擊表現最亮眼。

重慶總教練李清堂表示，吳紹宇去年也有入選U12世界盃培訓名單中，是打擊、守備都算不錯的球員，屬於安打型打者，內野守備範圍很廣，處理球的觀念很好。

吳紹宇表示，昨天比賽板凳待命、沒有出賽機會，今天可以先發，就想好好把握機會有表現；國一時也曾在台日交流賽中對過日本隊，感受到日本球隊的拚勁很好；內野守備二壘最有信心，也可以守游擊。

吳紹宇提到，家中雖然沒有其他親戚在打球，但因為從小跟著家人一起看棒球、產生興趣，雖然沒有特別的偶像，但是中職中信兄弟的球迷，平時看比賽也會觀察兄弟內野手江坤宇的守備。

李芳模城市盃青少棒球速138公里勝投 助重慶搶勝

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽22日由北市重慶國中與日本松山隊交手，重慶投手李芳模（圖）22日先發投5局無責失分，飆出個人球速新高138公里，率隊以8比1擊敗日本松山，搶下首勝。中央社
2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽22日由北市重慶國中與日本松山隊交手，重慶投手李芳模（圖）22日先發投5局無責失分，飆出個人球速新高138公里，率隊以8比1擊敗日本松山，搶下首勝。中央社

城市盃青少棒賽北市重慶國中李芳模今天先發投5局無責失分，飆出個人球速新高138公里，率隊以8比1、5局擊敗日本松山，搶下首勝，他也設下目標，盼國中畢業球速突破140公里。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽台北市重慶國中今天與日本松山隊交手，重慶李芳模擔任先發投手、扛3棒，投球表現用84球投5局，僅被敲出3支安打，投出8次三振，沒有四死球保送，失掉1分非責失分、奪下勝投，打擊則是3打數沒有敲出安打。

重慶總教練李清堂表示，李芳模今天投球表現不錯，但可能太過於要求球速，身體反而有點僵硬，打擊方面則沒有預期發揮；李清堂表示，李芳模目前無論投球、打擊都是球隊倚賴的戰力，但現階段評估打擊發展可能較佳，若身材有再成長，投球表現也會再加分。

李芳模自評今天投球表現比預期好，雖然先前友誼賽時有點受傷，但今天球速有發揮，先前最快球速約135公里，今天有突破、投出138公里。

李芳模透露暑假時曾到日本打3場比賽、收穫很多，很喜歡日本打球的環境，感覺日本球隊更重視細節；國三的李芳模目前還是投球、打擊兩端都喜歡，偶像是美職洛杉磯道奇隊球星貝茲（Mookie Betts），目標是國中畢業前球速突破140公里。

中職 棒球

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