中職／兩任「助手」關係微妙 悍將延攬後藤光尊複製「平野模式」？

富邦悍將隊今天亮牌外籍教練團名單，延攬後藤光尊接任二軍教頭，這也意味林威助擔任悍將副領隊後，由「助派」人選擔任二軍總教練，踏出整頓農場的第一步。

值得注意的是，過去林威助曾引薦平野恵一進入中信兄弟隊教練團，並在林威助離隊後，平野接手兄弟兵符、進一步在今年奪冠；這次林威助來到悍將後，啟用後藤光尊擔任二軍教頭，而後藤過去在球員時期和平野恵一是歐力士隊二游搭檔、也是隊內競爭隊友，前後任「助手」有著微妙關係。

平野恵一和後藤光尊同是歐力士藍浪隊在2001年選秀會挑中的同梯，平野恵一是透過逆指名制度入團，後藤光尊則是第10指名，同是內野手的兩人在2002年至07年是二游搭檔也是競爭對手，平野多擔任二壘手，後藤則主要負責三游防區。2007年後藤移防二壘並逐年站穩先發位置，被擠到外野的平野隔年即被交易到阪神虎隊，2013年平野回到歐力士再度同隊，但隔年換後藤光尊被交易至樂天金鷲隊，兩人也分別在2015、16年引退。

平野恵一2022年在林威助邀請之下，來到台灣擔任兄弟一軍打擊教練，是林威助領軍完成二連霸的重要班底，隔年林威助因「換助」事件下台，平野轉任農場野手發展總監，今年球季則升任兄弟一軍總教練並率隊奪冠，寫下成功的「平野模式」。

林威助來到悍將後，改造悍將農場是首要任務，後藤光尊近年擔任獨立聯盟球隊總教練，培育獨盟選手挑戰職棒，新球季來到悍將扛起二軍教頭一職，與島崎毅攜手為林威助組織二軍教練團，尋求在新天地施展魔法為悍將帶來改變。