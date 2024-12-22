中職／悍將公布3名外籍教練 日籍後藤光尊、島崎毅加入二軍教練團

富邦悍將隊今天公布新任外籍教練團成員，曾擔任日本職棒歐力士猛牛隊打擊及內野守備教練的後藤光尊，出任悍將二軍總教練，並兼任野手綜合守備教練；同樣來自日本的島崎毅將擔任二軍投手教練；此外，美國籍鮑伊（Charles Poe）則受聘擔任一軍打擊教練。後藤光尊及島崎毅兩位教練已在日本千葉的Next Base訓練中心與副領隊林威助及教練團會合，悍將明年完整教練團成員將於近日確定後一併公布。

悍將新年度二軍總教練由日籍教練後藤光尊擔任。他在球員時期曾效力於歐力士猛牛和樂天金鷲，15年職業生涯累積1265支安打及95支全壘打，主要擔任二壘手、第三棒，並曾擔任歐力士隊長一職，在守備上內野各守位表現亦受到高度評價。引退後曾擔任歐力士打擊、內野守備及跑壘教練職務，2022年轉任日本獨立聯盟石川百萬之星隊總教練，期間更曾復出擔任球員，以實際行動帶領年輕選手。後藤光尊在明年球季將擔任二軍總教練兼野手綜合守備教練，與副領隊林威助通力合作，共同培養悍將的年輕新秀。

新任日籍二軍投手教練島崎毅，曾在日本火腿隊有多年投手教練經歷，球員生涯曾效力過火腿、中日和廣島等球隊，2002年引退後加入日本火腿教練團，在火腿隊擁有超過20年的豐富資歷，期間曾擔任一、二軍投手教練及球探，2024年則擔任獨立聯盟富山GRN雷鳥隊投手教練。島崎毅教練明年加入悍將後，將擔任二軍投手教練，為球隊投手群提供指導。

一軍打擊教練由美國籍鮑伊擔任，鮑伊擁有超過20年的打擊教練資歷，曾擔任過藍鳥、白襪小聯盟體系打擊教練，也曾來到台灣加入樂天桃猿隊擔任打擊教練。近年則在墨西哥聯盟球隊擔任首席教練一職，明年球季將再度來到台灣加入悍將擔任一軍打擊教練，協助悍將打者提升打擊表現。