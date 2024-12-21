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城市盃青少棒／內城國中想當「全縣希望」 黃加翔有顆「喵喵曲球」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台北城市盃青少棒賽開打，日本和歌山隊衫本虎太郎。圖／台北市體育總會棒球協會提供
台北城市盃青少棒賽開打，日本和歌山隊衫本虎太郎。圖／台北市體育總會棒球協會提供

2024年台北國際城市青少棒錦標賽21日在天母棒球場開打，首戰宜蘭內城國中以6：1擊敗桃園大園國中，日本貴客和歌山首日也告捷，靠著先發投手衫本虎太郎5局好投，以8：5擊敗台北大理高中國中部。

2019年以前少有大賽佳績的內城青少棒，近年成績斐然，2023年菊島盃、關懷盃都拿下季軍，今年則在陽明山盃奪冠，紛紛締造隊史最佳紀錄，總教練李寧感謝新任校長李立彬的支持，以及地方賢達、公益團體的幫忙。

「這些年我們很努力招生，幾乎是跑遍整個宜蘭地區，我有一年甚至開車開了3萬公里，全部都在宜蘭。」李寧笑說：「重點還是小孩子的教育，因為我們不是體育班，只要他們在學校犯了錯，連帶在隊內也有處分，把學生教好是我們對家長的承諾。」

不僅教練投入，校長李立彬也陪著南征北討，給學生最大支持，李寧說：「讓大家看到我們，就會有更多比賽邀請。比賽經驗多了，選手表現就會好，表現好就會有學生願意來，這是良性循環，我們會繼續努力，希望能成為全村、甚至全縣的希望。」

宜蘭是台灣著名雨都之一，根據氣象局統計，2023年大同鄉整年降雨天數高達329天，排名全台之冠，李寧苦笑說：「在宜蘭打棒球最先要克服的就是天氣，我們現在只有風雨操場可以練習，希望今年可以爭取到室內打擊場。而且目前的宿舍不夠，希望能照顧到偏鄉的孩子，避免長途跋涉的危險。」

內城第四棒黃加翔今天首局就敲出二壘安打，打回球隊第一分，莊海瑞適時安打再將他送回本壘得分。隨後黃加翔第5局登板亮相，雖然被打2支安打，靠著招牌武器「喵喵曲球」安全下莊，投打都有建樹。

因黃加翔投球姿勢像招財貓，曲球幅度又大，被隊友稱作「喵喵曲球」，他笑說：「其實我只有這一顆變化球，而且直球速度不快，只能靠控球跟打者對決。」

黃加翔國小僅是玩票性質的棒球社團，國中階段才正式訓練，起初體能不夠的他經歷一段陣痛期，「一開始菜單做不完，不過教練沒有強迫，給我時間慢慢把體力拉上來，現在變成很喜歡重訓。」

日前在高雄立德球場的友誼賽，黃加翔還敲出生涯首轟，他笑說希望這次城市盃的目標就是在正式比賽打出全壘打，也想跟日本球隊對決，「日本選手技術很好，暗號很確實，很想跟他們討教看看。」

另一場比賽，和歌山首局打下3分，衫本前3局僅失1分，雖然第5局遇到亂流，仍以5局8安打2責失完成任務，助隊力克大里高中，他賽後表示：「體能沒有問題，對手很厲害，我覺得今天自己表現應該還不錯。」

台北城市盃青少棒賽開打，宜蘭內城國中黃加翔。圖／台北市體育總會棒球協會提供
台北城市盃青少棒賽開打，宜蘭內城國中黃加翔。圖／台北市體育總會棒球協會提供

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